Ruszyły zapisy na Bieg Piekarczyka!

To jest informacja, na którą czekali biegacze nie tylko z Elbląga. Właśnie dzisiaj, właśnie teraz ruszyły zapisy na jubileuszową XV edycję Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Warto się pospieszyć, aby pakiet startowy kupić w niższej cenie. Zapisz się już teraz!

Tę datę w kalendarzu warto zaznaczyć. Dokładnie 9 czerwca na linii startu ustawią się biegacze nie tylko z Elbląga i całej Polski. Jak co roku, na biegu pojawiają się reprezentanci z zagranicy: Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Elbląski Bieg Piekarczyka to wydarzenie, które na stałe wpisało się kalendarz imprez sportowych. Bieg Główny na 10 km, Bieg Towarzyszący na 5 km i Mini Bieg Piekarczyka (0-14 lat) to dystanse, które łącznie przyciągają ponad 1000 osób.

- To już 15. edycja i duże święto dla nas, biegaczy i elblążan. Pomimo tego, że mamy dopiero styczeń już od pewnego czasu przygotowujemy się do Biegu Piekarczyka. Opracowujemy koncepcję, jak chcielibyśmy, aby to wydarzenie przebiegało. Na pewno z racji jubileuszu chcemy przygotować coś specjalnego, coś co zaskoczy mieszkańców. Nie ukrywam, że liczymy również na rekordową frekwencję. Po ogromnym zainteresowaniu w zeszłym roku, postanowiliśmy od razu zwiększyć podstawowy limit Mini Biegu Piekarczyka. W tej edycji 600 dzieci i młodzieży ma szansę wziąć udział w wydarzeniu – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Im szybciej, tym taniej

Ceny pakietów będą wzrastać, im bliżej do biegu, tym wyższa cena. Warto się więc pospieszyć, aby cieszyć się tańszym pakietem startowym. Zapisy są prowadzone przez system Elektroniczne Zapisy.

W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w Biegu Towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty:

- płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 50.00 PLN

- płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 60.00 PLN

- płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 70.00 PLN



W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty:

- płatne do 29.02.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 25.00 PLN

- płatne do 08.05.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 30.00 PLN

- płatne do 05.06.2024 r. do godz. 23:59 w wysokości 35.00 PLN

Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.

Na każdego biegacza, dużego i małego, po ukończeniu określonego dystansu, będzie czekał pamiątkowy medal. Najlepsi w kategorii generalnej w biegu na oba dystanse (Bieg na 10 km i 5 km) oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych (Bieg na 10 km) zostaną wyróżnieni dodatkowo statuetkami i nagrodami pieniężnymi. Na 10 km mogą wystartować osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 16 lat. W Biegu Towarzyszącym na 5 km minimalny wiek to 14 lat.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca do godz. 23:59 lub do osiągnięcia maksymalnej liczby osób. Limit osób w Biegu Głównym i Biegu Towarzyszącym wynosi 999 osób, a w Mini Biegu Piekarczyka 600 osób.

Więcej szczegółów dostępnych w regulaminie.

Bieżące informacje o wydarzeniu będą dostępne na stronach internetowych: www.mosir.elblag.eu, www.biegpiekarczyka.pl i mediach społecznościowych: Facebooku MOSiR Elbląg, Facebooku Elbląski Bieg Piekarczyka, Instagramie MOSiR Elbląg i Tik Toku MOSiR Elbląg.

Organizatorami XV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.