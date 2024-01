Ryszard Grzelak na podium

W dawnych czasach grali w tej samej drużynie – Mlexerze Elbląg. Wojciech Tebecio i Ryszard Grzelak. W weekend zawodnicy zmierzyli się w półfinale 5. Grand Prix Weteranów.

W weekend w Ostródzie odbywało się 5. Grand Prix Polski Weteranów. Nie mogło na nim zabraknąć tenisisty Mlexera Elbląg – Ryszarda Grzelaka, który startował w kategorii 50 – 59 lat. Elblążanin gładko wygrał swoją grupę eliminacyjną odnosząc trzy zwycięstwa i nie oddając rywalom ani jednego seta. W fazę pucharową elblążanin wszedł „z buta”: do półfinału tracąc tylko jednego seta. Tam trafił na byłego kolegę z Mlexera Wojciecha Tebecio. Rozpoczęło się po myśli elblążanina, który dwa pierwsze sety wygrał do 8 i 4. I... trzy kolejne padły łupem rywala: do 8, 4 i 6. O medal trzeba było walczyć w repasażach. Skończyło się na 3:0 i można było stanąć na podium i odebrać brązowy medal. Złoto dla Wojciecha Tebecio, srebro dla Dariusza Świdera.

W kategorii wiekowej 75 – 79 Janusz Trudnowski z Elbląga został sklasyfikowany na miejsach 7-8.