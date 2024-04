Ryszard Grzelak triumfuje w Olkuszu

Tenisista stołowy Mlexera Elbląg Ryszard Grzelak zdobył złoty medal na 8. Grand Prix Polski Weteranów, które w weekend odbyły się w Olkuszu. To już kolejny medal elblążanina na zawodach z tego cyklu.

Weterani tenisa stołowego w weekend rywalizowali w 8. Grand Prix Polski Weteranów. Ryszard Grzelak z Mlexera Elbląg triumfował w kategorii wiekowej 50 – 59 lat. Elblążanin wygrał swoją grupę z kompletem zwycięstw i pewnie awansował do fazy pucharowej. Tam również nie było mocnych na tenisistę elbląskiego Mlexera. Niezwykle emocjonujący był finał, w którym Ryszard Grzelak zmierzył Arturem Szołtyskiem z Żor. Tenisiści o złoto walczyli zażarcie. Już w pierwszym secie nie brakowało emocji, pierwszą część pojedynku wygrał elblążanin do 10. Ostatecznie z pięciosetowego pojedynku zwycięsko wyszedł Ryszard Grzelak (10,-3,7,-8,11) i to on stanął na najwyższym stopniu podium.

W maju w Poznaniu odbędzie się 9. turniej z cyklu Grand Prix Weteranów. Na czerwiec zaplanowano Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym.