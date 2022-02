Short track bez awansu

Zamieszanie związane z Natalią Maliszewską fatalnie odbiło się na występach polskich short trackowców na igrzyskach olimpijskich. W pierwszych konkurencjach biało – czerwoni nie potrafili awansować do dalszych etapów.

Dzisiejsze występy polskich short trackowców na igrzyskach olimpijskich w Pekinie rozpoczęły się od zamieszania. Jedna z polskich nadziei medalowych – Natalia Maliszewska mająca wystartować w eliminacjach na 500 metrów niemal w ostatniej chwili musiała zostać wycofana ze względu na pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Jej miejsce na linii startu zajęła elblążanka Kamila Stormowska. Wychowanka elbląskiego Orła wg planu miała przygotowywać się do startu sztafety mieszanej. Start Polek na 500 metrów nie był udany: żadna z nich nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kamila Stormowska w swoim biegu zmierzyła się z Kanadyjką Kim Boutin, Węgięrką Petrą Jaszapati oraz Amerykanką Maame Biney. Niestety Polka nie zdołała nawiązać walki i od startu do mety jechała na czwartym miejscu. Dystans biegu pokonała w czasie 44,053 sek.

Pozostałe nasze reprezentantki zajęły trzecie miejsce – Patrycja Maliszewska i czwarte – Nikola Mazur w swoim biegach eliminacyjnych.

Drugą konkurencją w short tracku była sztafeta mieszana. Polską drużynę tworzyli: Nikola Mazur, Michał Niewiński, Kamila Stormowska i Łukasz Kuczyński. Do półfinału awansowały dwie pierwsze drużyny z ćwierćfinałów oraz dwie z najlepszym czasem z pozostałych drużyn. Polacy w swoim ćwierćfinale rywalizowali z Chińczykami, Koreańczykami z Południa oraz Włochami. Pierwszą zmianę Polacy przejechali na trzeciej pozycji. Kamila Stormowska jechała na drugiej zmianie i dała się wyprzedzić Koreance. Polskie szanse na sukces „pogrzebał” Michał Niewiński, który przewrócił się podczas swojego przejazdu. Polacy zajęli czwarte miejsce i nie awansowali do półfinałów. Ostatecznie złoty medal przypadł Chinom.

Kolejny start Kamili Stormowskiej jest przewidziany na 9 lutego. Wychowanka elbląskiego Orła wystartuje w eliminacjach na 1000 metrów.