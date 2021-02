Siatkarki potrzebują wsparcia

7000 zł musi zebrać Energa MKS Truso, by móc powalczyć w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorek. Trudna sytuacja finansowa klubu spowodowała, że zespół szuka wsparcia i prosi o wpłaty.

Juniorki Truso w miniony weekend rywalizowały w Finałowym Turnieju Mistrzostw Województwa, na którym udało im się awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. - Mając na uwadze, że trzy czwarte naszego zespołu to juniorki młodsze, to cieszy fakt, że zaprezentowaliśmy się dobrze. Rywalizowaliśmy z zespołami od siebie starszymi, ale jeżeli chcemy awansować dalej to przede wszystkim musimy wykorzystywać końcówki setów mając piłki setowe i nie bać się podjąć ryzyka w ataku - mówił po turnieju trener Wojciech Samulewski.

Teraz elblążanki czeka dużo trudniejsze zadanie. Siatkarki Energi MKS pojadą na turniej do Łodzi, gdzie oprócz gospodyń zagra też SAS Sejny, LTS Legionovia Legionowo, TS Stal Śrubiarnia SMS ŻAPN Żywiec oraz UKS SP 13-tka Zielona Góra. Zespoły podzielono na dwie grupy, Truso trafiło do grupy B, gdzie 7 marca zmierzy się z SAS Sejny oraz UKS SP 13-tka Zielona Góra.

Niestety wyjazd elblążanek do Łodzi stoi pod znakiem zapytania, bowiem zespołowi brakuje funduszy. Klub zdecydował się poszukać pomocy poprzez portal zrzutka.pl. O pomoc apelują zawodniczki oraz trener Truso - Na pewno trafiliśmy do mocno obsadzonego ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorek, przede wszystkim mocna jest Grupa A, gdzie mamy finalistów Mistrzostw Polski. Jednakże jesteśmy nastawienie na walkę do ostatniej piłki, tanio skóry tam nie sprzedamy. Na razie ze wszystkich sił zbieramy pieniądze, jedynie co nas blokuje w kontynuacji dalszej walki to fundusze. Utworzyliśmy zbiórkę pieniędzy gdzie już mamy zebrane 40 proc. potrzebnej kwoty, co już jest ogromnym sukcesem, a zrzutka trwać będzie jeszcze sześć dni. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy nam pomagają i zachęcić naszych kibiców, sympatyków piłki siatkowej i naszej drużyny to wpłat. Jeszcze raz dziękujemy. - powiedział Wojciech Samulewski.

Link do zbiórki