Siatkarki Truso awansowały do półfinału mistrzostw Polski

W piątek (18 czerwca) w Ostródzie odbył się finał wojewódzki piłki siatkowej plażowej dziewcząt, gdzie bardzo dobrze zaprezentowały się siatkarki MKS Truso Elbląg.

Do turnieju przystąpiło dziewiętnaście zespołów, a turniej rozgrywany był systemem brazylijskim. Elbląskiej siatkarki MKS Truso udały się na turniej w składzie: Łukaczyk i Szaruga oraz Dąbrowska/Kaczmarzyk. Niestety, po trzech kolejkach spotkań, elblążanki musiały rozegrać bratobójczy mecz o wejście do najlepszej 4czwórki turnieju. Doświadczenie wzięło górę. Łukaczyk i Szaruga awansowały dalej pokonując w półfinale po tie breaku parę z Iławy 2:1. W finale przyszło im się zmierzyć z parą SMS Spała, która cały rok trenuje na plaży i przygotowują się do ME U18. W tym spotkaniu siatkarki Truso musiały uznać wyższość przeciwniczek i przegrały ten mecz. - Przegraliśmy ostatni mecz, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z drugiego miejsca i awansu do półfinału mistrzostw Polski. Para Dąbrowska/Kaczmarzyk ostatecznie sklasyfikowana na piątym miejscu. Półfinał odbędzie się w terminie 12-14.07, miejsce jeszcze nieznane - powiedział trener Wojciech Samulewski.