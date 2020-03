Siatkarki Truso nie sprostały poznaniankom

W bardzo skromnym składzie przystąpiły do pojedynku z UKS ZSMS Poznań siatkarki II-ligowej Energi MKS Truso Elbląg. Podopieczne Andrzeja Jewniewicza walczyły ambitnie, jednak nie sprostały rywalkom i przegrały 0:3. By to ostatni mecz rundy zasadniczej naszej drużyny przed własną publicznością.

Energa MKS Truso zmuszona była rozegrać mecz w jedynie siedem zawodniczek. Trener Andrzej Jewniewicz miał do dyspozycji tylko starsze siatkarki, kadetki udały się do Łodzi, gdzie walczyły w ćwierćfinale mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Wiadomo było zatem, że zawodniczki walczące z UKS ZSMS Poznań muszą rozsądnie rozłożyć siły, bo nie miały szansy na zmiany i chociażby chwilę odpoczynku. Mecz był bardzo wyrównany, jednak końcówki setów lepiej rozgrywały przyjezdne i wygrały wszystkie trzy partie. - Przede wszystkim cieszę się, że ten mecz się odbył i obyło się bez kontuzji - powiedział trener Truso. - Graliśmy gołą szóstka. Przed samym meczem zadecydowaliśmy, że nie zagramy w siódemkę, tylko zaryzykujemy i zagramy z libero. Był to całkiem przyzwoity mecz w naszym wykonaniu. Przeciwnik nam się zrewanżował, my wygraliśmy u nich 3:0, one tak samo u nas. Mogliśmy wygrać drugiego seta, w zasadzie nawet powinniśmy. Wynikła jednak dziwna sytuacja, bo sędzia aż siedem razy odgwizdał dotknięcie siatki przez naszą środkową, kiedy ona twierdzi, że ani razu tego nie zrobiła. W trzecim secie też walczyliśmy, było równo. W końcówce kilka złych decyzji zadecydowało, że przegraliśmy - dodał Andrzej Jewniewicz.

Energa MKS Truso Elbląg - UKS ZSMS Poznań 0:3 (21:25; 23:25; 22:25)

Truso Elbląg: Markowicz, Szostak, Wawro, Frąckiewicz, Dziąbowska, Jaworska, Kowalczyk (l).

Przed elblążankami ostatni mecz rundy zasadniczej, w którym to 7 marca zagrają w Poznaniu z Energetykiem II Poznań. Dwa tygodnie później Truso rozpocznie walkę o utrzymanie w lidze. Najprawdopodobniej pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny będzie SKF Politechnika Poznańska. Na tym etapie gra się do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa mecze zostaną rozegrane w Poznaniu. Drugą parę najprawdopodobniej będzie tworzyć UKŻPS Kościan z UKS ZSMS Poznań. Zwycięzcy kończą sezon. Przegrani rozegrają play out do trzech zwycięstw. Przegrany z tej pary spada z ligi.