Siatkarska PlusLiga w Elblągu

Występujący w męskiej PlusLidze zespół Barkom Każany Lwów swoje mecze domowe w sezonie 2025/26 będzie rozgrywał w elbląskiej Hali Sportowo – Widowiskowej. W barwach lwowskiej drużyny zobaczymy wychowanka IKS Atak Elbląg – Oskara Woźnego.

Po organizacyjnym sukcesie żeńskiego Pucharu Polski, Elbląg zrobił kolejny krok, aby zaistnieć na siatkarskiej mapie naszego kraju. Na dzisiejszej (2 czerwca) konferencji prasowej ogłoszono, że w sezonie 2025/26 w Elblągu swoje mecze domowe będzie rozgrywał zespół Barkom Każany Lwów.

Ze względu na trwającą wojnę rosyjsko – ukraińską lwowski zespól od kilku lat uczestniczy w rozgrywkach polskiej PlusLigi. Ostatni sezon zakończył na 13. miejscu.

- Dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że jesteśmy w Elblągu. Niestety wyszło w naszym życiu tak, że musimy korzystać z gościnności polskich miast, ale mam nadzieję i wierzę w to, że Elbląg na dłużej pozostanie naszym tymczasowym domem i wszyscy będziemy mieli korzyści z tej współpracy: od klubu, przez miasto po powiat – mówił Oleg Baran, prezes lwowskiego klubu

- Po frekwencyjnym i organizacyjnym sukcesie Tauron Pucharu Polski w Elblągu, mamy nadzieję, przekonanie, że elbląska hala będzie pełna na wszystkich meczach – dodał Artur Popko, prezes PlusLigi.

Barkom Każany Lwów został założony w 2009 r. W 2018 r. zdobył mistrzostwo Ukrainy, na koncie ma też dwa zdobyte puchary tego kraju oraz Superpuchar. Od sezonu 2022/23 występuje w polskiej Superlidze.

Dziś podpisano umowę na występy lwowskiej drużyny w Elblągu (fot. Sebastian Malicki)

W najbliższym sezonie w barwach lwowskiego zespołu zadebiutuje Oskar Woźny, wychowanek IKS Atak. Dla elblążanina będzie to również debiut na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej.

- Niezmiernie się cieszę, że siatkówka na najwyższym poziomie trafia do mojego rodzinnego miasta. Dla mnie, który od dziecka interesuje się siatkówką, to jest rzecz niesamowita – mówił Oskar Woźny. - To jest spełnienie dziecięcych marzeń: gra w PlusLidze w swoim rodzinnym mieście na swojej hali. Nie każdy może tego doświadczyć.

Na obecności Barkomu powinni zyskać także siatkarze i siatkarki elbląskiego Truso. Część wpływów z biletów na mecze lwowskiej drużyny zostanie przeznaczona na szkolenie młodych elblążan.

Rozgrywki ligowe ruszają w październiku. Prawdopodobnie pierwszy mecz Barkom rozegra w Gdańsku, gdzie zmierzy się z miejscowym Treflem, w drugiej kolejce (pod koniec października) zagra już „u siebie” (w Hali Sportowo – Widowiskowej) w Elblągu. Prawdopodobnie już w okresie przygotowawczym elblążanie będą mogli zobaczyć siatkarzy w meczach sparingowych. Znany jest już pierwszy sparingowy rywal ChKS Chełm – beniaminek PlusLigi.

- Na pewno bardzo mocno wybrzmi aspekt promocyjny. To jest 13 spotkań transmitowanych w ogólnopolskiej telewizji – zwrócił uwagę Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - To na pewno duży plus, żeby jeszcze bardziej promować Elbląg na arenie sportowej.

Elbląską halę w roli gospodarza Barkom będzie dzielił z piłkarkami ręcznymi Startu. Jak zapewnił Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR, miejsca ma starczyć dla wszystkich.

Prawdopodobnie w przyszłym roku Elbląg będzie też gospodarzem turnieju finałowego Pucharu Polski kobiet. Trwają także rozmowy, aby w przyszłym sezonie na elbląskim lodowisku ponownie w roli gospodarzy grał Fudeko GAS Gdańsk. Gdańscy hokeiści już w ubiegłym sezonie rozegrali kilka meczów w Elblągu w roli gospodarzy.