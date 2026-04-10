Siatkarski finał, ruch na Kalbarze i relaks na Dolince

Najbliższe dni to dobry moment, żeby złapać sportowy rytm – niezależnie od tego, czy wolicie kibicować, ruszyć się na świeżym powietrzu czy odpocząć w wodzie. Sprawdźcie, co dzieje się na obiektach MOSiR.

Finał siatkarskiej ligi (sobota, 11:00)

Sobotnie przedpołudnie zdecydowanie upłynie pod znakiem siatkówki. W Hali Sportowo-Widowiskowej od godziny 11:00 rozpocznie się decydująca faza Awangarda Volley Ligi. Najpierw na parkiet wyjdą drużyny walczące o trzecie miejsce – KAM oraz Żuławy Volley, a chwilę później przyjdzie czas na finał, w którym zmierzą się Logbar Sport SPA oraz Piłkarskie Diamenty. To starcie zapowiada się szczególnie interesująco, bo stawką jest tytuł, a mecze rozgrywane do trzech wygranych setów zwykle oznaczają dłuższą i bardziej wymagającą rywalizację. Sponsorem rozgrywek jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.

Aktywność na Kalbarze (codziennie, 8:00-18:50)

Z kolei ci, którzy wolą sami się poruszać, mogą skierować się na Tor Kalbar. Obiekt działa codziennie od 8:00 do 18:50 i daje dużą swobodę – można wpaść na chwilę albo spędzić tam całe popołudnie. Na miejscu dostępne są boiska do gier zespołowych, przestrzeń do jazdy na rolkach, a także korty tenisowe. To miejsce, które nie wymaga wielkiego planowania – wystarczy zebrać znajomych albo przyjść samemu i wykorzystać czas aktywnie. Z wyjątkiem kortów wszystkie atrakcje pozostają bezpłatne, więc łatwo potraktować Kalbar jako codzienną, dostępną opcję na ruch.

Dolinka na co dzień (codziennie, 6:00-22:00)

Jeśli natomiast potrzebujecie czegoś bardziej uniwersalnego – zarówno na trening, jak i odpoczynek – sprawdzonym kierunkiem pozostaje Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Obiekt jest czynny codziennie od 6:00 do 22:00, dzięki czemu można dopasować wizytę do własnego rytmu dnia. Jedni wybiorą część sportową i spokojne długości na 25-metrowym basenie, inni postawią na rekreację i luźniejsze korzystanie z atrakcji wodnych. Jest też opcja dla tych, którzy chcą po prostu zwolnić – strefa relaksu pozwala się wyciszyć i złapać oddech po intensywnym tygodniu. To miejsce, które nie narzuca tempa, tylko daje wybór – i właśnie dlatego tak dobrze wpisuje się w każdy weekendowy scenariusz.