Siatkarski tydzień wakacji

Przed nami tydzień siatkarski emocji, a to dzięki dwóm turniejom organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach Wakacji z MOSiR-em. W środę spotkamy się na boisku wewnątrz Toru Kalbar i rozegramy turniej 3x3, a następnie w niedzielę duety zmierzą się w plażowej odmianie tego sportu. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

Przed nami drugi wakacyjny turniej siatkówki 3x3. Jest to nietypowa, ale łatwa i emocjonująca forma siatkówki. Obowiązywać będą zasady z plażowej odmiany tej dyscypliny, a zmagania toczyć się będą na boisku o wymiarach 18×7 m. Grać będziemy tylko jednego seta, czyli do 21 punktów. Każdy pojedynek będą prowadzić sędziowie. Zachęcamy do spróbowania swoich sił w turnieju, przyjdźcie na Tor Kalbar ze swoimi znajomymi i powalczcie o medale.

Turniej rozpocznie się w środę, 16 sierpnia, o godzinie 17:00 na Torze Kalbar przy ul. Agrykola. Aby wystartować w zawodach należy zapisać się przed grą w biurze zawodów, od godziny 16:30. W imprezie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w dniu rywalizacji mają ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów, przed startem w turnieju, dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów oświadczenie, które jest dostępne w treści regulaminu, lub te otrzymane w biurze zawodów. W każdej drużynie może być zgłoszonych tylko 3 zawodników.

Po turnieju na Kalbarze przeniesiemy się w niedzielę, 20 sierpnia, o godzinie 10:00 nad rzekę Elbląg, gdzie rozpocznie się drugi w te wakacje turniej siatkówki plażowej. Na boiskach na terenie przystani Grupy Wodnej, w walce o Puchar Dyrektora MOSiR, zmierzą się pary.

Podczas turnieju będzie obowiązywał „brazylijski” system rozgrywek, a dla trzech najlepszych par przygotowane będą pamiątkowe medale oraz puchary. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do czwartku, 17 sierpnia, do godz. 23:59, poprzez formularz Google tutaj. Ilość zespołów jest ograniczona (limit 16 drużyn), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W imprezie mogą wziąć udział zawodnicy powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie w dniu zawodów, przed startem w turnieju, muszą dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie, do pobrania tutaj, lub te otrzymane w biurze zawodów. Zachęcamy także do zapoznania się z treścią regulaminu.