Siatkarze Ataku rozpoczynają nowy rozdział

Siatkarze Integracyjnego Klubu Sportowego Atak w sobotę zainaugurują rozgrywki w II lidze. Na początek Elblążanie podejmą w hali przy al. Grunwaldzkiej Olsztyński AZS UWM.

Siatkarze Ataku w poprzednim sezonie rywalizowali w III lidze grupy warmińsko-mazurskiej, gdzie w 14 meczach sezonu zasadniczego zgromadzili 33 punkty odnosząc 11 zwycięstw (2x po tie-breaku) i 3 porażki (2 x po tie-breaku). Potem walczyli w turnieju półfinałowym o awans do II ligi, gdzie zajęli trzecie miejsce i tym samym zakończyli sezon. Kilka miesięcy później dowiedzieli się, że jednak zagrają w II lidze, a to za sprawą reorganizacji rozgrywek.

- PZPS zdecydował się rozszerzyć ligę i zespoły, które walczyły w półfinałach mogły ubiegać się o grę w II lidze. Złożyliśmy wniosek i udało się. Mieliśmy niewiele czasu na podjęcie decyzji, ale uznaliśmy, że skoro jest szansa i mamy potencjał, to trzeba to wykorzystać. Podjęliśmy rękawicę i próbujemy wszystko zorganizować. Nasza grupa to region czterech województw, czekają nas dalsze wyjazdy i więcej spotkań niż w poprzednim sezonie - mówi trener Ataku Oskar Woźny.

Zespół wspólne treningi rozpoczął miesiąc temu, zawodnicy spotykają się w halach cztery razy w tygodniu, do tego doszły mecze kontrolne oraz zajęcia na siłowni.

- Zaczęliśmy od sparingu ze Stoczniowcem Gdańsk, który od lat rywalizuje w II lidze. Potem zmierzyliśmy się z drużyną z Redy, z którą w poprzednim sezonie bardzo dużo sparowaliśmy. Ten zespół także awansował do II ligi. Trzeci mecz kontrolny rozegraliśmy z młodzieżowym Treflem Gdańsk, który też gra w II lidze. Ostatni sparing zagraliśmy z zespołem z I ligi z Bydgoszczy. Bardzo się cieszyliśmy, że możemy się sprawdzić z zespołem z wyższej klasy rozgrywkowej, bo pokazało nam to gdzie mamy braki i nad czym musimy pracować. Nasz system gry na tle dwóch pierwszych sparingpartnerów wyglądał naprawdę dobrze, jednak przy silniejszej zagrywce zespołów z Gdańska i Bydgoszczy, widać było braki i nad tym musimy popracować. Naszym celem na ten sezon jest stabilizacja na tle ligi i uzyskanie wyniku, który będzie nas satysfakcjonował pod tym względem, że będziemy czuli że sportowo to jest to czego oczekiwaliśmy. Nie znamy realiów II ligi, dlatego ciężko jest określić które miejsce możemy zająć w tym sezonie - dodaje szkoleniowiec.

W sezonie 2026/2027 w II lidze będzie pięć grup. Elbląska drużyna zagra w II grupie, w której w sumie będzie 11 zespołów: SwK KARTPOL Kobyłka, MTS Międzyrzec Podlaski, Elektromet Huragan Błonie, KS Metro Family Warszawa, REA CIRRO BAS Białystok, GKS Orlęta Raszyn, MOS Wola Tramwaje Warszawskie, AZS UWM Olsztyn, NECKO Augustów, KS Camper Wyszków oraz Inegracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg.

Skład Ataku:

Sztab: pierwszy trener Oskar Woźny, drugi trener Łukasz Nejdrowski, trener przygotowania motorycznego Paweł Landowski, menadżer zespołu Monika Tchórzewska, asystent sztabu Piotr Kowal.

Przyjmujący: Igor Ciemachowski, Jakub Król, Kamil Jaworski, Damian Dudek, Jakub Sienkiewicz, Kacper Bieliński

Libero: Igor Decyk, Jakub Jeżewski

Atakujący: Kamil Dobosz, Bartłomiej Wiśniewski

Rozgrywający: Paweł Zaton, Marcel Kapuściński

Środkowi: Igor Galiński, Patryk Bruchman, Oliwier Slipaczuk, Dawid Strzyżewski

W sobotę (3 października) nasza drużyna zagra premierowe spotkanie w II lidze, a jej rywalem będzie AZS UWM Olsztyn. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 12. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.