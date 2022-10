Siatkarze i koszykarze grają z MOSiR-em

Inauguracja kolejnych amatorskich rozgrywek ligowych za nami. Na parkiety hal wybiegli siatkarze w Awangarda Volley Lidze oraz koszykarze, biorący udział w WAITW Grand Prix 3x3. Łącznie w dwóch tych dyscyplinach rywalizować będzie 20 drużyn.

Awangarda Volley Liga

To już XVI edycja siatkarskich emocji. Hala Sportowo-Widowiskowa przy al. Grunwaldzkiej jest od lat arena zmagań miejscowych ekip. W dopiero co rozpoczętej kampanii swój udział zgłosiło 9 zespołów. Są wśród nich m.in. medaliści z minionego sezonu. Wszystkie drużyny najpierw zagrają ze sobą w rundzie zasadniczej, a później wystartuje klasyczna faza pucharowa. Każdy mecz to trzy sety, których zdobycie przekłada się na punkty.

Wzorowy początek zanotowała ekipa Sport SPA Team. Pokonali Merkurego Elbląg i Just 4 Fun. Szczególnie podczas drugiego spotkania brązowi medaliści musieli się sporo napocić, aby triumfować. Mecz był bardzo wyrównany, ale zwycięstwo pozwoliło faworytom udanie rozpocząć walkę w lidze. Komplet punktów ma także na swoim koncie Sisley. Co ciekawe obrońcy tytułu, Oldboys Truso ZNP, nie dali rady Mar-El Instalacje Elektryczne, przegrywając 1:2. Szczegóły i tabela rozgrywek są dostępne tutaj.

WAITW Grand Prix 3x3

Emocjonująca i efektowna liga koszykówki 3x3 rozwija się coraz bardziej. Poprzednia edycja tych rozgrywek była pierwszą w historii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Przyciągnęła wtedy 9 zespołów, w tym także i kobiecą ekipę. Odbył się cykl 10 turniejów, w tym finał w Hali MOSiR. A jak liga wygląda w kolejnym sezonie rywalizacji?

W naszej zabawie bierze udział więcej, bo aż 11 zespołów, wraz z zespołem pań. To pokazuje, że zainteresowanie tą dyscypliną jest duże. Elbląg lubi koszykówkę, także i tą trzyosobową. Mecze są szybkie i pełne walki. Oprócz tego jest to szansa na starcia z ogranymi zawodnikami, na dobrym poziomie.

Pierwszy turniej wystartował 12 października. Spotkania będą odbywać się w środy, w Szkole Podstawowej nr 12. Drużyny podzielone są na grupy i grają ze sobą o każde konkretne miejsce w danym turnieju. Za każdą lokatę przyznawane są punkty, liczące się w ogólnym rankingu.

W meczu o trzecie miejsce ABC ograło My Tylko Pobiegać 16:13. Swój premierowy triumf w turnieju odniosła ekipa Stalowych, która pokonała srebrnych medalistów z tamtego roku, czyli Żniwiarzy, 19:16. Szczegóły i terminarz kolejnych pojedynków są dostępne tutaj.