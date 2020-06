Siatkarze MKS TRUSO awansowali na Mistrzostwa Polski

W niedzielę (28 czerwca) w Kętrzynie odbyły się Finały Wojewódzkie Kinder + Sport Joy of moving. Siatkarze klubu MKS TRUSO Elbląg uzyskali kolejny raz awans na Mistrzostw Polski w męskiej siatkówce.

Zawodnicy:

Kapitan: Piotr Siekierka,

Wiktor Witowski,

Stanisław Gudziński,

Karol Wójcicki

uzyskali po raz drugi awans do Mistrzostw Polski.

Z meczu na mecz nasi zawodnicy grali coraz lepiej. Wygrali wszystkie spotkania nie pozostawiając nadziei pozostałym drużynom:

1. MKS TRUSO ELBLĄG - UKS PROMIEŃ WYDMINY 2:0

2. MKS TRUSO ELBLĄG - KURIANVOLLEY OLSZTYN 2:0

3. MKS MOSIR KĘTRZYN - MKS TRUSO ELBLĄG 0:2

4. SP 2 SOKÓŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE - MKS TRUSO ELBLĄG 0:2

Tym samym siatkarze klubu MKS TRUSO Elbląg uzyskali kolejny raz awans do Mistrzostw Polski w męskiej siatkówce.

Szczególne podziękowania dla dyrektora Stanisława Szczepańskiego i Prezesa Mirosława Puty, za zaangażowanie w szybkie uruchomienie hali sportowej MOS (w dobie koronawirusa), dzięki którym dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach rekreacyjnych mogły przygotowywać się do reprezentowania Elbląga na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.