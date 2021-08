Siatkówka i rowery, czyli Wakacje z MOSiR-em

Kolejny tydzień wakacji będzie obfitował w szereg imprez sportowych przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W tym tygodniu skorzystają z nich w szczególności fani siatkówki i wycieczek rowerowych.

MOSiR w Elblągu przygotował bowiem bogatą ofertę zajęć, atrakcji, wydarzeń, z których można korzystać każdego dnia w ramach wakacji. W zeszłym tygodniu odbyły się min. biegi na orientację w Parku Kajki czy popołudniowa wycieczka rowerowa. Czynna była także strefa gier i zabaw na lodowisku i Tor Wrotkarki Kalbar.

Co czeka w tygodniu (2-8 sierpnia)?

wtorek (3.08) – godz. 17-19 – Popołudniowa wycieczka rowerowa wystartuje z Ronda Kaliningrad.

środa (4.08) – godz. 18 – Turniej siatkówki 3x3 na Torze Kalbar

czwartek (5.08) – godz. 17:30-18:30 - Zajęcia z UKS Wikingowie – ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe oraz jazda na rolkach na Torze Kalbar

niedziela (8.08) – godz. 9-15 – Turniej siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu, boisko przy dawnej Tortudze

niedziela (8.08) – godz. 10-16 - Miejska wycieczka rowerowa. Celem będzie Wysoczyzna Elbląska. Trasa 64 km.

Na dodatek przez całe wakacje w poniedziałki, środy i piątki od 18.30 odbywają się treningi: Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś. Start przy muszli koncertowej. Również przez całe wakacje od poniedziałku do piątku od 9 do 15 dostępna Strefa gier i zabaw, która mieści się w budynku Krytego Lodowiska Helena. Uczestnicy zajęć do dyspozycji mają: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki.

Przypominamy również, że Tor Wrotkarski Kalbar i umiejscowione wewnątrz boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej/nożnej są czynne codziennie od 9 do 20.50.

Cały program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu, a wszystkie „wakacyjne” wydarzenia są bezpłatne.

Ponadto zachęcamy do korzystania z płatnych atrakcji: w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka codziennie od 6 do 22, kortów tenisowych wewnątrz Toru Kalbar (9-20.50) oraz zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em (w tym tygodniu: Zumba, Turbo Spalanie, Aquafitness, Aerobik w wodzie dla Seniorów).