Siatkówka na Kalbarze

fot. MOSiR w Elblągu

Lato to idealny czas na sportową zabawę, a siatkówka 3x3 to świetny sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi w słonecznym towarzystwie! Przyjdź na Tor Kalbar w najbliższą środę, 31 lipca, i pokaż, na co Cię stać w emocjonującym turnieju siatkówki 3x3.

To nietypowa, ale bardzo ekscytująca forma siatkówki, która odbywa się na boisku o wymiarach 18×7 m, zgodnie z zasadami siatkówki plażowej. Mecze będą rozgrywane w trzyosobowych zespołach, a każda gra toczy się do jednego seta, czyli 21 punktów. Sędziowie będą czuwać nad przebiegiem każdego pojedynku, zapewniając uczciwą rywalizację. Udział w turnieju jest bezpłatny. Aby zgłosić swoją drużynę, wystarczy zapisać się w biurze zawodów, które będzie otwarte od godziny 16:30. Obowiązuje limit uczestnictwa 12 zespołów, a system gry będzie zależy od ilości zgłoszonych drużyn (zobacz regulamin). Każda drużyna może składać się z maksymalnie 3 zawodników, a uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć podpisane przez rodziców lub opiekunów oświadczenie, które można pobrać tutaj lub odebrać w biurze zawodów. Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em są bezpłatne. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych (Facebook, Tik Tok, Instagram), aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami.

MOSiR w Elblągu