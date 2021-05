Siedem pucharów i dziesięć medali dla elbląskiej „Szóstki"!

Aż dziesięć razy stawali zawodnicy sekcji rolkarskiej UKS „Szóstka" Elblag na podium w czasie zawodów rolkarstwa figurowego Wiosenny Puchar Rumi, zorganizowanych przez Klub Jazdy Figurowej „Spin on Rolls" oraz Polski Związek Sportów Wrotkarskich. Rolkarze przywieźli aż siedem pucharów. To ogromny sukces i potwierdzenie wysokich umiejętności zawodników, ciężkiej pracy pod okiem trenerów Beaty Kukowskiej, Joanny Śnigier i Natalii Śnigier.

Zawody odbyły się 30 kwietnia. Wiosenny Puchar Rumi to pierwsze zawody rolkarstwa figurowego po blisko półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią. Stanowiły ogromny sprawdzian zarówno dla organizatorów, jak i trenerów oraz zawodników przed planowanymi Mistrzostwami Polski. Celem było uzyskanie kwalifikacji punktowej do startu w Mistrzostwach Polski i został on w pełni osiągnięty. Elbląscy zawodnicy będą mogli powalczyć o tytuł Mistrza Polski już w czerwcu.

Soliści i solistki rywalizowali w kategoriach Elite, Silver, Recreational i Beginners i uzyskali następujące miejsca:

1st Elite:

Soliści Advance Novice - Kamil Grabkowski - 1 miejsce

Solistki Intermediate Novice - Julia Gierszewska - 2 miejsce

Solistki Cubs - Dominika Bejerska - 1 miejsce

2nd Silver:

Soliści Junior - Jan Gierszewski - 1 miejsce

Solistki Junior - Aleksandra Kulesza - 3 miejsce

Solistki Intermediate Novice B - Natalia Leonowicz - 1 miejsce

Solistki Basic Novice A - Nadia Leonowicz - 1 miejsce

Solistki Cubs - Nina Leonowicz - 1 miejsce

3rd Recreational:

Solistki Junior - Martyna Miros - 5 miejsce

Solistki Novice - Julia Bejerska - 1 miejsce

4th Beginners:

Solistki Cadet - Zofia Kolenda - 3 miejsce

Cieszy, że Sekcja Rolkarska UKS „Szóstka" Elbląg rozwija się tak prężnie w naszym mieście i co roku przybywa nowych pasjonatów tego sportu. Jazda figurowa na rolkach jest świetną alternatywą dla łyżwiarstwa figurowego w sytuacji ograniczonej dostępności lodu, a jest równie piękna i widowiska - i można uprawiać ją przez cały rok. Klub od niedawna prowadzi szkółkę rolkarską i zaprasza dzieci i młodzież do wypróbowania tej aktywności.

Serdecznie gratulujemy kadrze trenerskiej i zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.