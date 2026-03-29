Silvant bez punktów w Bydgoszczy

Piłkarze ręczni Silvantu nie zdołali drugi raz w tym sezonie pokonać bydgoskiego KU AZS UKW. Elblążanie przegrali na boisku rywala 24:31.

Szczypiorniści Silvantu jechali do Bydgoszczy z nadzieją na wywalczenie kompletu punktów i przełamanie. Mogło się wydawać, że naszej drużynie uda się wygrać na parkiecie rywala, bowiem Silvant znalazł na niego patent w pierwszej rundzie. Wtedy Elblążanie pokonali rywala 27:26 i w meczu rewanżowym również chcieli zwyciężyć.

Wynik spotkania otworzył Michał Łucyn, a po dwóch celnych rzutach Michała Ściesińskiego było 3:3. Kibice zgromadzeni w bydgoskiej hali nie byli świadkami wielu trafień, powiem po kwadransie gry tablica wyników wskazywała 4:5. Dwie minuty później, po golu Szymona Heydy było 6:7 i jak się później okazało było to ostatnie prowadzenie elbląskiej drużyny w tym meczu. W kolejnych akcjach zawodnicy KU AZS zdobywali gole seryjnie i do przerwy odskoczyli na pięć bramek (15:10).

Po zmianie stron gospodarze utrzymywali pięcio-siedmiobramkową przewagę, nie do zatrzymania był Paweł Gregor, który raz za razem przedzierał się przed elbląską defensywę. W 37. minucie AZS prowadził 22:14, co wskazywało na wysoką wygraną Bydgoszczan. Elblążanie podjęli jednak walkę i zdobyli cztery bramki z rzędu. Rywal nie pozwolił na dalsze odrabianie strat i znów trafiał regularnie między słupki. W 54. minucie tablica wyników wskazywała 27:23 i podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy mieli jeszcze szansę na dogonienie rywala. Ten jednak końcówkę zagrał koncertowo, zdobył pięć bramek przy jednej Silvantu i wygrał 31:24.

KU AZS UKW Bydgoszcz - Silvant Handball Elbląg 32:24 (15:10)

Silvant: Plak, Wojciechowski - Peret 6, Ściesiński 4, Łucyn 3, Laskowski 2, Solecki 2, Chodziński S. 2, Kwiatkowski 1, Nowakowski 1, Sparzk 1, Heyda 1, Boenig 1, Chodziński Sz., Stańczuk, Bąkowski.

Kolejne spotkanie Elblążanie zagrają przed własną publicznością 12 kwietnia z KS Szczypiorniak Olsztyn.