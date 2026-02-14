Silvant bez punktów w Tczewie

Nie udało się szczypiornistom Silvantu odnieść pierwszego zwycięstwa w 2026 roku. Elblążanie przegrali dziś (14 lutego) w Tczewie z miejscowym Samborem 29:34.

W poprzedni weekend I-ligowe drużyny piłki ręcznej wznowiły rozgrywki. Silvant Handball Elbląg podejmował MKS Grudziądz, z którym niestety przegrał 25:33. Wydaje się, że dobrą okazją do odniesienia pierwszego w tym roku zwycięstwa był pojedynek w Tczewie z miejscowym Samborem. Przed spotkaniem zespoły dzieliło aż osiem punktów, Tczewianie mieli ich 9, Elblążanie natomiast 17.

Worek z bramkami rozwiązał najbardziej bramkostrzelny zawodnik Sambora Michał Chyła, który wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie 2:0. W szeregach Silvantu pierwsza bramka padła z rąk Kajetana Laskowskiego, a na 3:2, trafił Kacper Sparzak. W 9. minucie Elblążanie znów zdobyli gola kontaktowego, jednak w kolejnych akcjach skuteczniejsi byli gospodarze. Tczewianie zdobyli trzy bramki z rzędu i tablica wyników wskazywała 9:5. Od tego stanu gra się bardzo wyrównała, dystans między zespołami oscylował wokół czterech-pięciu trafień. W końcu, po trafieniu Michała Łucyna, Elblążanie mieli już tylko dwa gole mniej. Niestety końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy, którzy trafiali między słupki seryjnie i na przerwę udali się z zapasem czterech bramek (18:14).

Do 33. minuty gole padały naprzemiennie, oba zespoły trafiły między słupki dwukrotnie. Potem znów lepiej prezentowali się Tczewianie i udało im się powiększyć przewagę do siedmiu trafień. Sześciominutową niemoc Silvantu przerwał Mikołaj Solecki, a chwilę później miejscową defensywę przełamał Michał Łucyn. Niestety kolejne trzy gole padły z rąk Tczewian i osiągnęli oni najwyższe, bo już ośmiobramkowe prowadzenie. Podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy robili co mogli by podreperować dorobek strzelecki i odrobić straty i w 55. minucie tablica wyników wskazywała 29:26. Niestety gospodarze przerwali dobry moment gry Silvantu, dorzucili kolejne bramki i ostatecznie wygrali 34:29.

Sambor Latocha Agropom Tczew - Silvant Handball Elbląg 34:29 (18:14)

Silvant: Plak, Wojciechowski - Nowakowski 7, Laskowski 5, Łucyn 4, Wocial 4, Sparzak 2, Solecki 2, Peret 1, Heyda 1, Chodziński S.1, Ściesiński 1, Kwiatkowski, Chodziński Sz., Stańczuk, Boenig.

Zobacz tabelę I ligi mężczyzn.

Kolejny mecz Silvant zagra przed własną publicznością 21 lutego o godz. 17 z SMS ZPRP Kwidzyn.