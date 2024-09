Silvant Handball Elbląg gotowy do sezonu

Piłkarze ręczni Silvantu w sobotę (28 września) meczem przed własną publicznością zainaugurują II-ligowe rozgrywki. Wcześniej fani drużyny mieli okazję wziąć udział w oficjalnej prezentacji, która miała miejsce na przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Zobacz zdjęcia.

Powoli dobiega końca okres przygotowawczy drużyny do sezonu 2024/2025. Przypomnijmy, że po reaktywacji męskiej seniorskiej piłki ręcznej w Elblągu, będzie to drugi sezon zespołu w II-ligowych rozgrywkach, a cel pozostał ten sam, czyli awans do I ligi.

- Przed rozpoczęciem tego sezonu do składu dołączyło siedmiu juniorów z miejscowego Truso oraz Kacper Wocial, który ukończył Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie - mówi Mikołaj Kupiec, grający trener drużyny. - Obecnie nie planujemy żadnych transferów, ponieważ wraz z Damianem (Malandy - przyp. red) uważamy, że nasz obecny skład jest optymalny na rozgrywki II ligi. Dodatkowo zbliża się powrót Mateusza Pereta, który przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych, co z pewnością wzmocni nasz zespół. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy każdego zawodnika od początku przygotowań. Zawodnicy otrzymali indywidualne plany treningowe, które realizowali codziennie przez trzy tygodnie przed wspólnymi zajęciami. Następnie rozpoczęliśmy siedmiotygodniowy okres przygotowań zespołowych, który wymagał od nich ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy. Rozegraliśmy dwa mecze kontrolne z wymagającymi przeciwnikami: zespołem z Żukowa, grającym w lidze centralnej, oraz Warmią Olsztyn z pierwszej ligi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obu spotkań, zwłaszcza z postawy nowych zawodników, którzy robią stałe postępy. Naszym celem od początku było zapewnienie młodym zawodnikom z Truso możliwości kontynuacji gry i rozpoczęcia kariery. Wystarczy spojrzeć na nasz skład, stosunek wychowanków do pozostałych zawodników wynosi aż 20 do 2. Nasze priorytety na ten sezon pozostają niezmienne: chcemy walczyć o awans do pierwszej ligi i przynosić jak najwięcej radości naszym kibicom - dodał Mikołaj Kupiec.

28 września zespół zagra swój pierwszy mecz w sezonie. Fani drużyny mieli możliwość bliżej poznać zawodników oraz sztab trenerski podczas oficjalnej prezentacji zespołu.

Skład zespołu na sezon 2024/2025:

bramkarze: Jacek Krawczyk, Mateusz Plak, Konrad Szaro, Kacper Wojciechowski

obrotowi: Maciej Grzybek, Patryk Plak, Mikołaj Solecki

rozgrywający: Kajetan Laskowski, Mikołaj Kupiec, Wojciech Wielesik, Mateusz Bąkowski, Kacper Sparzak, Damian Kwiatkowski, Michał Łucyn, Szymon Chodziński, Adam Załuski, Mateusz Peret, Kacper Wocial

skrzydłowi: Adam Stańczuk, Michał Sucharski, Łukasz Boeing, Szymon Heyda, Adam Nowakowski