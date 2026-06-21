Silvant Kajak Elbląg wraca z ośmioma medalami!

Trzy kolejne medale wywalczyli ostatniego dnia Mistrzostw Polski w sprincie kajakowym reprezentanci Silvanta Kajak Elbląg. Łącznie nasi zawodnicy wracają z Bydgoszczy z fantastycznym dorobkiem ośmiu krążków. To najlepsze Mistrzostwa w historii elbląskiego klubu.

W Bydgoszczy dobiegły końca Mistrzostwa Polski w sprincie kajakowym. Kajakarze elbląskiego Silvanta w niedzielę (21 czerwca) trzykrotnie stanęli na podium.

Najciekawsza była rywalizacja w olimpijskiej konkurencji czwórek na 500 metrów. Elbląska osada od kilku lat nie miała sobie równych i seryjnie zdobywała złoto. Dziś rywale w końcu znaleźli sposób na naszych reprezentantów.

Bieg eliminacyjny był tylko formalnością – elbląska osada w składzie Przemek Korsak, Przemek Rojek, Igor Komorowski, Mikołaj Kot wygrała swoje eliminacje z czasem 1:25,36 min., zapewniając sobie bezpośredni awans do finału A. Na decydującym etapie doszło do wielkiego rewanżu za ubiegłoroczne Mistrzostwa Polski. Przypomnijmy: rok temu na tym samym torze Elblążanie wyprzedzili osadę MKS Czechowice-Dziedzice o zaledwie 0,47 sekundy. Dziś rywale wzięli rewanż i wyprzedzili podopiecznych Wojciecha Załuskiego o 0,02 sekundy, czyli dosłownie o kilka centymetrów! Elblążanie pokonali dystans w czasie 1:23,25 min. Brąz przypadł Energetykowi Poznań.

Julia Piasecka z dwoma medalami (fot. Silvant Kajak Elbląg)

Doskonale spisali się też Mikołaj Kot i Igor Komorowski w dwójce (K2) na 500 metrów. Przypomnijmy, że w piątek (19 czerwca) elbląska osada wywalczyła brąz na 200 metrów. Na dłuższym dystansie Elblążanie powtórzyli swoje osiągnięcie. W biegu eliminacyjnym zajęli drugie miejsce z czasem 1:39,13 min., co dało im bezpośredni awans do biegu o medale. Tam na mecie zameldowali się po 1:34,39 min., tracąc do pierwszej osady 2,43 sekundy. Srebro wywalczyła osada MKS Czechowice-Dziedzice.

Niezwykle udane dla elbląskiego klubu Mistrzostwa Polski srebrnym medalem (z czasem 19:34,35 min.) zwieńczył Przemek Rojek. Na dystansie 5 tys. metrów uległ tylko Piotrowi Morawskiemu z AZS KU Politechnika Opolska o 2,18 sekundy. Brąz trafił do Igora Wyszkowskiego z AZS AWF Poznań.

Łącznie z Mistrzostw Polski Silvant Kajak Elbląg wraca z fantastycznym dorobkiem ośmiu medali!

Oto pełne zestawienie krążków elblążan:

- Złoto: Przemek Korsak (K1 na 1000 metrów)

- Srebro: Julia Piasecka (K1 na 1000 metrów), Przemek Rojek (K1 na 5000 metrów), czwórka K4 na 500 m (Przemek Korsak, Przemek Rojek, Igor Komorowski, Mikołaj Kot)

- Brąz: mikst Przemek Korsak i Julia Piasecka (200 metrów), dwójka K2 Igor Komorowski i Mikołaj Kot (na 200 m oraz na 500 m), Mikołaj Kot (K1 na 1000 metrów).