Silvant krok od awansu

Piłkarze ręczni Silvantu pokonali dziś (30 marca) w Gdańsku miejscowe Wybrzeże II 36:25. Wygrana ta sprawiła, że elblążanie są coraz bliżej awansu do I ligi, a przypieczętować go będą chcieli podczas najbliższego meczu przed własną publicznością.

Szczypiorniści Silvantu udali się do Gdańska z zamiarem zrewanżowania się gdańszczanom za porażkę z pierwszej rundy. Wtedy, po 60 minutach gry, był remis 22:22, a w rzutach karnych skuteczniejsi byli zawodnicy Jakuba Malczewskiego. Wybrzeże II to młoda, jednak bardzo ambitna drużyna i elblążanie od pierwszych do ostatnich minut nie lekceważyli przeciwnika i kontrolowali przebieg spotkania.

Już od pierwszych minut przyjezdni pokazali, że są bardzo zmotywowani i zaczęli od prowadzenia 3:0. Rywal przez elbląską defensywę skutecznie przedarł się dopiero w 6. minucie i zdołał zdobyć gola kontaktowego. Od początku meczu bardzo dobrze między słupkami spisywał się Mateusz Plak, który obronił także rzuty karne. Zawodnicy Silvantu grali pewnie w ataku i nie pozwolili gdańszczanom na złapani kontaktu bramkowego. W 19. minucie, przy stanie 7:10, o przerwę poprosił trener Wybrzeża. Po wznowieniu jego podopiecznym udało się trafić między słupki, jednak do końca pierwszej połowy zdołali zdobyć jeszcze tylko zaledwie dwa gole. Zawodnicy Silvantu trafiali nawet gdy grali w podwójnym osłabieniu i bez większych problemów przedzierali się przez defensywę Wybrzeża. Po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 10:17.

Po zmianie stron gra się nieco wyrównała, bramki padały raz z jednej raz z drugiej strony, do 38. minuty. Potem dwa dobre podania wykorzystał Mikołaj Solecki i elblążanie prowadzili 24:15. Gdy znów między słupkami uaktywnił się Mateusz Plak, Silvant odskoczył już na dziesięć trafień, by w kolejnych minutach podwyższyć prowadzenie. Podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy rzucili w sumie pięć bramek z rzędu i tablica wyników wskazywała 17:30. Młodzi gdańszczanie walczyli o zmniejszenie dystansu i nawet udało im się zanotować trzybramkową serię. Przewaga przyjezdnych była jednak tak duża, że kontrolowali przebieg meczu a trenerzy mogli rotować składem. Zawodnicy Silvantu rozegrali dobry mecz i zasłużenie wygrali 36:25.

SPR Wybrzeże II Gdańsk - Silvant Handball Elbląg 25:36 (10:17)

Silvant: Plak. M, Szaro - Wocial 6, Solecki 6, Peret 4, Sparzak 4, Heyda 4, Laskowski 3, Stańczuk 3, Ściesiński 2, Kwiatkowski 1, Plak. P. 1, Chodziński Sz. 1, Łucyn 1, Budzich, Chodziński S.

Kolejny mecz elblążanie zagrają przed własną publicznością 15 kwietnia o godz. 19:30, a ich rywalem będzie wicelider tabeli SMS ZPRP I Kwidzyn.