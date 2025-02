Silvant wraca na fotel lidera

Piłkarze ręczni Silvantu odnieśli dziesiąte zwycięstwo w sezonie 2024/2025. Dziś (16 lutego) elblążanie pokonali w Gdańsku miejscowe Wybrzeże III 33:26 i awansowali na pierwsze miejsce w II-ligowej tabeli.

W 13. kolejce rywalem elblążan byli młodzi zawodnicy Wybrzeża III, którzy ogrywają się w II lidze i są raczej dostarczycielami punktów dla innych zespołów. Gdańszczanie w tym sezonie wygrali zaledwie dwa spotkania i nie byli faworytem w meczu z Silvantem. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali na własnym parkiecie Wybrzeże III 36:18.

Początek spotkania był nieskuteczny w wykonaniu obu ekip, a pierwszą bramkę zdobył Szymon Heyda. Miejscowi premierowego gola zdobyli dopiero w 5. minucie gry, jednak chwile później wyszli na prowadzenie 3:2. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca mogli szybko zbudować przewagę, jednak mieli spore problemy ze skutecznością, ich rzuty wielokrotnie bronił gdański bramkarz. W 12. minucie tablica wyników wskazywała 5:5, a pięć minut później 6:6. W kolejnych akcjach elblążanie zagrali blokiem, przeprowadzali kontrataki i udało im się odskoczyć na trzy gole. Po obu stronach nieźle spisywali się golkiperzy, w szeregach Silvantu bramki strzegł Mateusz Plak. Trener Damian Malandy rotował składem, do siatki trafiał Szymon Chodziński oraz Adam Stańczuk. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 11:13.

Po zmianie stron zdecydowanie lepiej prezentowali się przyjezdni, którzy rzucali bramki seryjnie i w 38. minucie odskoczyli na siedem goli. Trener Wybrzeża próbował wybić ich z rytmu prosząc o przerwę, jednak na niewiele się to zdało. Kilka piłek odbił Konrad Szaro, udało się też przeprowadzić kilka kontrataków. Warto podkreślić, że po kilkumiesięcznej absencji spowodowanej kontuzją, do gry wrócił Mateusz Peret, który także zdobył swoje pierwsze bramki w tym sezonie. W 53. minucie wspomniany rozgrywający rzucił na 19:28 i było to najwyższe prowadzenie naszej drużyny w tym meczu. W kolejnych akcjach gdańszczanom udało się zdobyć trzy gole z rzędu, a potem nawet zminimalizować dystans do pięciu bramek, jednak na dalsze odrabianie strat elblążanie im nie pozwolili. Do siatki raz za razem trafiał Damian Kwiatkowski, a wynik meczu na 26:33 ustanowił Sebastian Chodziński.

SPR Wybrzeże III Gdańsk - Silvant Handball Elbląg 26:33 (11:13)

Silvant: Plak M., Szaro, Wojciechowski - Ściesiński 5, Heyda 4, Wocial 3, Laskowski 3, Peret 3, Kwiatkowski 3, Sparzak 3, Stańczuk 2, Chodziński Sz. 2, Solecki 2, Łucyn 1, Chodziński S. 1, Plak P. 1.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają 8 marca na wyjeździe z KU AZS Politechniką Koszalińską Koszalin.