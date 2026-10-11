Silvant wraca na zwycięską ścieżkę

Szczypiorniści Silvantu, po dwóch porażkach, wrócili na zwycięską ścieżkę pokonując SPR Wybrzeże Gdańsk 42:32 i awansowali w I-ligowej tabeli na miejsce 7.

Elblążanie sezon rozpoczęli nieźle, bo od dwóch wygranych. Potem nadszedł słabszy czas, który zakończył się dość bolesnymi porażkami. Dziś (11 października) piłkarze ręczni Silvantu ograli ambitną młodzież z Wybrzeża Gdańsk.

Wynik spotkania otworzył Adam Nowakowski, zaraz jednak to goście odskoczyli na jedno trafienie. Jak się później okazało było to pierwsze i zarazem ostatnie prowadzenie Gdańszczan w tym meczu. Nasi zawodnicy górowali nad rywalem fizycznie, zmuszali ich do błędów i przeprowadzali kontrataki. W 12. minucie, po czwartym już trafieniu Michała Ściesińskiego, Silvant prowadził 11:5. Przerwa zarządzona na prośbę trenera SPR, nie wybiła Elblążan z rytmu i po wznowieniu trafiali do siatki seryjnie, by odskoczyć już na osiem bramek. W kolejnych akcjach wkradło się nieco rozluźnienia, rywal był skuteczniejszy w ofensywie i ostatnie osiem minut pierwszej części meczu wygrał stosunkiem siedem do trzech. Po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 21:17.

Po mianie stron gospodarze dołożyli dwa gole i mieli już sześć na plusie. Gdańszczanie walczyli o zmniejszenie dystansu i w 37. minucie zdołali się zbliżyć na trzy oczka. Do tego czasu mecz się bardzo wyrównała i toczył praktycznie bramka za bramkę do stanu 33:29. Od 48. minuty parkiet należał o zawodników Silvantu, trafiali raz za razem. Elblążanie rzucili pięć bramek z rzędu, chwilę później rywalowi udało się na chwilę przerwać serię naszych zawodników, którzy następnie dołożyli kolejne cztery bramki rzędu. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy pokonała Wybrzeże różnicą dziesięciu bramek (42:32).

Silvant Handball Elbląg - SPR Wybrzeże Gdańsk 42:32 (21:!7)

Silvant: Plak, Wojciechowski - Ściesiński 10, Gębala 7, Nowakowski 6, Peret 5, Łucyn 4, Kwiatkowski 3, Chodziński S. 3, Solecki 2, Radecki 1, Chodziński Sz. 1, Heyda, Stańczuk, Boenig.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

Kolejny mecz nasza drużyna zagra na wyjeździe 17 października z MKS SPR Polska Handball Czersk.