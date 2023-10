Silvant znów zwycięski

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg odnieśli kolejne imponujące zwycięstwo. Tym razem elblążanie pokonali na wyjeździe BSMS Bartoszyce 37:21 i zasiedli na fotelu lidera II-ligowych rozgrywek.

Drużyna Damiana Malandy i Mikołaja Kupca kontynuuje zwycięską passę. Zawodnicy Silvantu pojechali do Bartoszyc po kolejne zwycięstwo i przez większość spotkania dominowali na parkiecie rywala. Wynik meczu otworzył Adam Nowakowski. Pierwsze minuty to naprzemiennie zdobywanie bramek, do stanu 3:3. Jak się później okazało był to ostatni remis w tym meczu. Od 4. do 9. minuty gole zdobywali tylko elblążanie, notując w tym czasie cztery celne trafienia. Skuteczny był kapitan Silvantu, który w całym spotkaniu zdobył siedem bramek. Po 15 minutach gry przyjezdni prowadzili 12:8. Do końca pierwszej połowy sukcesywnie powiększali prowadzenie, grali dobrze w obronie i przeprowadzali kontrataki. Rywal nie mógł znaleźć sposobu na elblążan, jedynie bramkarz BSMS kilkukrotnie uchronił swoją drużynę przed stratą kolejnych bramek. Wynik pierwszej połowy na 11:21 ustanowił Emil Lewandowski.

Po zmianie stron na parkiecie dominowali przyjezdni, którzy do 39. minuty rzucili siedem bramek, tracąc w tym czasie zaledwie jedną. Trenerzy Silvantu rotowali składem, na parkiecie zameldowali się wszyscy zawodnicy i każdy wpisał się do protokołu meczowego. Elblążanie mieli nieco słabszy okres przez około dwanaście minut, kiedy to zdobyli zaledwie jedną bramkę. Gospodarze odrobili wtedy cztery trafienia, jednak przewaga elblążan była na tyle wysoka, że ich zwycięstwo nie było zagrożone. W końcówce spotkania wrócili na właściwe tory, znów zdobywali bramki seryjnie i wygrali w Bartoszycach 37:21.

BSMS Bartoszyce - Silvant Handball Elbląg 21:37 (11:12)

Silvant: Plak, Szaro - Nowakowski 7, Laskowski 4, Sparzak 4, Stańczuk 3, Lewandowski 3, Spicha 3, Bąkowski 3, Załuski 3, Kurowski 2, Sucharski 2, Heyda 1,Solecki 1, Robak 1, Kupiec.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.

Elblążanie kolejne spotkanie zagrają przed własną publicznością 21 października z MLKS Czarni Olecko.