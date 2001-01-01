Skorzystaj z pogody i odwiedź Park Wodny Dolinka

To nie jest lato, które przyzwyczaiło nas do upałów, ale właśnie dlatego warto wykorzystać każdy cieplejszy dzień. A taki właśnie mamy teraz – słońce przebija się przez chmury, temperatura jest idealna, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Park Wodny Dolinka w Elblągu to miejsce, które tylko czeka na takich gości jak Ty.

Nie trzeba wiele. Strój kąpielowy, ręcznik i wolny dzień – to wystarczy, by przenieść się w wakacyjny klimat. Na miejscu czekają podgrzewane baseny, 5 zjeżdżalni, rwąca rzeka, brodzik dla najmłodszych i plac zabaw. Dzieci mogą bawić się do woli, a dorośli mają szansę na chwilę relaksu na leżaku lub aktywny wypoczynek na boisku do siatkówki plażowej.

Dolinka to nowoczesny obiekt, na miejscu są punkty gastronomiczne, zaplecze sanitarne, szafki, a także duży parking – przez pierwsze 80 minut bez opłat. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a teren jest zadbany i przestronny.

Ceny? Przystępne. Bilety ulgowe już od 11 zł, a dodatkowe zniżki obowiązują m.in. z Elbląską Kartą Dużej Rodziny, natomiast najmłodsi do 3. roku życia wchodzą bezpłatnie. Po godzinie 16:00 można skorzystać z tańszych biletów.

To może nie będzie dzień na smażenie się w 30-stopniowym upale, ale na pewno będzie to dzień, który warto spędzić inaczej niż zwykle. Z rodziną, ze znajomymi, w wodzie, na świeżym powietrzu – po prostu dobrze. Park Wodny Dolinka zaprasza.

Park Wodny czynny jest codziennie od 9:00 do 20:00. Cennik i więcej szczegółów na stronie mosir.elblag.eu.