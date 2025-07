Skorzystaj z sobotnich atrakcji w Parku Wodnym Dolinka!

Bez względu na kaprysy letniej pogody, mamy coś dla każdego – w każdej aurze i na każdy nastrój! W nadchodzący weekend zapraszamy do Parku Wodnego, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na Rolkowisko i Tor Kalbar. Z MOSiR Elbląg lato jest zawsze pełne aktywnych atrakcji.

Park Wodny Dolinka – sobotnie atrakcje! (codziennie, 9:00-20:00, ul. Moniuszki 27)

Już w najbliższą sobotę, 26 lipca, w Parku Wodnym Dolinka w cenie biletu będzie można skorzystać z dodatkowych atrakcji. W części zielonej będzie rozstawiona strefa dziecięca, w której znajdą się animacje dla najmłodszych, warkoczyki i brokatowe tatuaże. W strefie basenowej młodzież i dorośli spróbują swoich sił w zumbie, którą poprowadzi instruktor Marcin Wierzbicki. Oprócz tego możecie korzystać z 5 emocjonujących zjeżdżalni, 3 profesjonalnych torów pływackich, rwącej rzeki, czy brodzika dla najmłodszych odkrywców wodnych przygód. Obiekt wyposażony jest w wygodne leżaki, strefę wypoczynkową, plac zabaw dla dzieci oraz bogatą ofertę gastronomiczną, co pozwala na relaks w komfortowych warunkach. Dodatkowo, dla miłośników sportu przygotowaliśmy bezpłatne boiska do siatkówki plażowej i gry w kometki. Zabierzcie z sobą tylko piłkę do siatki albo sprzęt do grania w kometki i korzystajcie dowoli. Szczegóły o cenniku i liczbie osób w obiekcie znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

CRW Dolinka bez względu na pogodę (codziennie, 06:00-22:00, ul. Moniuszki 25)

Po intensywnym tygodniu pracy każdy z nas zasługuje na chwilę relaksu i odprężenia. Idealnym miejscem na regenerację sił, bez względu na pogodę, jest Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W kompleksie czekają na was sportowe tory pływackie, kolorowy brodzik dziecięcy oraz strefa rekreacyjna wyposażona w jacuzzi, hydromasażery oraz wodny plac zabaw. Za dodatkową opłatą możecie również skorzystać z kompleksu saun: suchej, parowej oraz biosauny. Obiekt czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Bezpłatne rolkowisko (poniedziałek-piątek, 10:00-19:00, Lodowisko Helena)

Rolkowisko to idealna propozycja dla miłośników jazdy na rolkach i wrotkach. Wystarczy wziąć ze sobą rolki, założyć coś wygodnego, wpaść z paczką znajomych i wspólnie pośmigać. Ogromne atutem obiektu jest duża, zadaszona przestrzeń do jazdy, gładka nawierzchnia i oczywiście brak obaw o pogodę! Tutaj nic nie pokrzyżuje Waszych planów. Rolkowisko czynne jest od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:00, a wstęp jest bezpłatny.

Tenis stołowy (poniedziałek-piątek, 09:30-20:00, Lodowisko Helena)

W budynku lodowiska Helena znajduje się także sala do tenisa stołowego. W ramach wakacji z MOSiR-em, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:30–15:30 wstęp jest bezpłatny, a od 15:30 do 20:00, koszt wynajmu to tylko to tylko 10 zł za 90 minut gry dla jednej osoby. Rakietki i piłeczki są udostępniane bezpłatnie. Do dyspozycji uczestników są trzy stoły, a chęć skorzystania z obiektu należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod numerem 55 625 63 13 lub 515 193 928 (w godzinach 11:00–14:00).

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-20:50, ul. Agrykola 8)

Dla entuzjastów sportowych aktywności na świeżym powietrzu, mamy idealną propozycję. Koniecznie sprawdźcie, co w swojej ofercie ma Tor Kalbar. Na terenie obiektu czekają na Was wielofunkcyjne boiska (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej) oraz tor do jazdy na rolkach. Dodatkowo za niedużą opłatą i po wcześniejszej rezerwacji możecie skorzystać z kortów do tenisa (zobacz cennik).

Wakacyjny weekend nie musi być nudny! Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i śmiało korzystajcie z letniej, aktywnej oferty od MOSiR Elbląg.