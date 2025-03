Smocze łodzie wracają na rzekę

Jeśli szukacie drużynowego wyzwania na wodzie, spróbujcie swoich sił na smoczych łodziach. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na rzece Elbląg, a także do poprawy zgrania zespołowego przed zawodami. Treningi rozpoczną się 1 kwietnia i będą dostępne trzy razy w tygodniu.

Smocze łodzie to świetny sposób na sprawdzenie swojej wytrzymałości, rozwój siły mięśniowej oraz naukę efektywnej współpracy, która niewątpliwie przyda się podczas wakacyjnych zawodów na rzece Elbląg. Każda z nich pomieści od 8 do 10 osób oraz dobosza, który nadaje rytm wiosłującym. Treningi odbywać się będą na Przystani Kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5. Zajęcia będą organizowane we wtorki i czwartki o godzinie 16:00 i 17:15 oraz w soboty od 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sternikiem. W miarę dostępności sternika istnieje również możliwość umówienia treningu w innym terminie. Każde zajęcia trwają 60 minut, a przed ich rozpoczęciem przewidziany jest instruktaż, dlatego warto przyjść 20 minut wcześniej. Aby zarezerwować łódź, należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: imprezy@mosir.elblag.eu. Po potwierdzeniu terminu przez MOSiR, konieczne jest uiszczenie opłaty za obsługę sternika w wysokości 185 zł. Płatność należy wykonać na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – Bank Millennium S.A.: 08 1160 2202 0000 0006 2160 6633, najpóźniej dzień przed planowanym treningiem. Smocze łodzie zostały zakupione dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego. Przed rozpoczęciem treningów każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, dostępnym na stronie internetowej MOSiR oraz na terenie Przystani Kajakowej. Korzystanie z łodzi oznacza akceptację jego zapisów.

Tekst i fot. MOSiR Elbląg