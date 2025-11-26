UWAGA!

----

SP 15 najlepsza w mini siatkówkę

 Elbląg, SP 15 najlepsza w mini siatkówkę

W kolejnej dyscyplinie, w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 15. Chłopcy zdobyli złote medale w mini siatkówce.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Po fazie grupowej odbyły się m.in. półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. Pojedynki toczyły się do 2 wygranych setów.

 

Klasyfikacja finałowa

1. Szkoła Podstawowa nr 15

2. Szkoła Podstawowa nr 16

3. Szkoła Podstawowa nr 12

 

 

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

 

 

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.

MOS Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 