SP 15 najlepsza w mini siatkówkę

W kolejnej dyscyplinie, w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 15. Chłopcy zdobyli złote medale w mini siatkówce.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Po fazie grupowej odbyły się m.in. półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. Pojedynki toczyły się do 2 wygranych setów.

Klasyfikacja finałowa

1. Szkoła Podstawowa nr 15

2. Szkoła Podstawowa nr 16

3. Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

