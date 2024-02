Spędź aktywnie Dzień Kobiet 

Jest taki dzień w roku, w którym każda z pań powinna czuć się wyjątkowo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na aktywne świętowanie Dnia Kobiet już 7 marca! W planie bezpłatne zajęcia fitness, pozytywna energia i miłe niespodzianki.

Czwartkowe popołudnie 7 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej zapowiada się bardzo kobieco. Zachęcamy do udziału w „Aktywnym Dniu Kobiet” wszystkie Panie. Zabierzcie ze sobą córki, mamy, koleżanki i spędźcie czas w przyjemnej atmosferze. Podczas dwugodzinnego spotkania będzie można skorzystać z bezpłatnego bloku ćwiczeń z Turbo Spalania, Zumby i Jogi prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, których na co dzień możecie spotkać na poszczególnych ćwiczeniach w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Będzie to dobra okazja do spróbowania czegoś nowego, doładowania się endorfinami i być może rozpoczęcia swojej przygody z fitnessem.

Każde zajęcia będą trwały około 30 minut, co pozwoli na skorzystanie ze wszystkich propozycji. Zaczniemy od tych bardziej energetycznych ćwiczeń, czyli Turbo Spalania i Zumby, podczas których z głośników usłyszycie motywacyjną muzykę, która pomoże w utrzymaniu tempa. Blok zajęć zakończymy wyciszającą Jogą, aby uspokoić i porozciągać ciało. W hali będzie czekał już potrzebny do treningu sprzęt i maty.

Każda z Pań może również liczyć na dodatkowy miły akcent w formie niespodzianki. Udział w „Aktywnym Dniu Kobiet” jest bezpłatny. Zapraszamy w czwartek, 7 marca, do Hali Sportowo – Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 18:30 do 20:30.

Organizatorem wydarzenia jest Miasto Elbląg i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Partnerami imprezy są: catering dietetyczny Food&Fit i Sport SPA.