Spędź weekend na sportowo z MOSiR-em

Fot. MOSiR

Mamy półmetek października, a więc jest to odpowiedni moment na rozpoczęcie sezonu na Lodowisku Helena, wzięcie udziału w Miejskiej Wycieczce Rowerowej oraz skorzystanie z atrakcji Toru Kalbar, CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, które znajdują się w hiperłączach do tytułów akapitów.

Lodowisko Helena (piątek-niedziela) Zamieniamy buty na łyżwy i rozpoczynamy nowy sezon na lodowej tafli! Zapraszamy w piątek (14.10) na taneczną inaugurację, która rozpocznie się o godz. 18:00 i będzie darmowa dla wszystkich przybyłych gości do godz. 19:30. O muzyczno-dyskotekowy klimat zadba DJ, a dla najbardziej aktywnych czekają słodkie upominki. Ogólnodostępne wejścia będą odbywały się w każdy wtorek, czwartek i piątek o 18:00 oraz 19:00, a w soboty i niedziele w godzinach 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Szczegółowe informacje o cenach biletów i karnetów są dostępne na stronie. Rowerowe odwiedziny Wałów Tolkmita (niedziela) Wspólnie z mieszkańcami poszukamy śladów polskiej złotej jesieni w ramach październikowej odsłony Miejskich Wycieczek Rowerowych, organizowanych wspólnie z PTTK. Przy okazji przyjrzymy się Wałom Tolkmita i poznamy historię tego ciekawego miejsca. Wycieczka wystartuje o godz. 10:00 z pętli przy ul. Ogólnej i poprowadzi przez Jelenią Dolinę i Ogrodniki. Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 15:00, jest bezpłatny. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (codziennie) Tutaj kompleksowo skorzystacie ze strefy sportowej, rekreacyjnej oraz relaksu. Miłośników wzmożonej aktywności w wodzie zapraszamy na nowoczesny basen sportowy, posiadający 8 torów pływackich o głębokości 1,3 m do 1,9 m. Osoby chcące zażyć relaksu z pewnością doświadczą go w strefie rekreacyjnej, na terenie której znajdziemy m.in. leżanki z hydromasażem, bicze wodne, sztuczne fale czy wielopunktowy masaż ścienny. Pragnący odprężenia mogą zażyć także sesji w trzech saunach: suchej, parowej oraz biosauny. CRW Dolinka czynna jest codziennie od 6:00 do 22:00. Kryta Pływalnia (piątek-sobota) Obiekt od wielu lat służy przede wszystkim nauce i szkoleniu pływania, ale także organizacji aktywności w wodzie w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em. Właśnie tutaj mieszkańcy mogą wziąć udział w nowych zajęciach pod nazwą Aqua Long, które odbywają się w piątki o godzinie 20:00. Ponadto w soboty o godzinie 11:00 oraz 12:00 spotykamy się wspólnie z seniorami, by połączyć ćwiczenia w wodzie z dobrą zabawą. Zajęciom towarzyszy miła i rodzinna atmosfera, o czym przekonać może się każdy zainteresowany. Tor Kalbar (codziennie) To jedyne takie miejsce w Elblągu, gdzie bezpłatnie możecie pomknąć na rolkach, wrotkach lub hulajnogach, ale także zagrać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Ponadto na terenie obiektu znajdują się dwa syntetyczne korty tenisowe z dodatkowym oświetleniem, które wymagają wcześniejszej rezerwacji i są jedyną płatną formą aktywności. Na tor zapraszamy codziennie między 8:00 a 20:00. Trenuj do Biegu Niepodległości z Team Karaś Elbląg (piątek) Jeśli chciałbyś dobrze przygotować się do Elbląskiego Biegu Niepodległości, zachęcamy do wzięcia udziału w darmowych treningach z grupą pasjonatów biegania w terenie. Najbliższe spotkanie w piątek (14.10). Treningi z Team Karaś odbywają się także w poniedziałki i środy, zawsze o godzinie 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, ale także bardziej doświadczeni biegacze. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się nad udziałem w VIII edycji popularnego biegu – tutaj znajdziesz wszelkie informacje, które pomogą Ci w podjęciu decyzji oraz zapisaniu się.

