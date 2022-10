Spędź wolny czas z MOSiR-em

Co zrobić, aby zyskać więcej energii w te szare, jesiennie dni? Odpowiedzi jest kilka, a ich autorami są propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z nami rozbudzicie swoją aktywność oraz połączycie przyjemne z pożytecznym.

Kryta Pływalnia

Miejsce przyjazne nie tylko pływakom, ale także osobom chcącym zadbać o swoje zdrowie oraz kondycję. W każdy piątek o godz. 20 spotykamy się na zajęciach Aqua Long, dzięki którym spalimy trochę kalorii i poprawimy sylwetkę, zaś w soboty o 11 i 12 łączymy dobrą zabawę z gimnastyką, by poćwiczyć wspólnie z seniorami w ramach Aqua Senior. Wejściówki można kupić tuż przed zajęciami w kasie basenu. Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport.

Lodowisko Helena

Wystartował sezon na łyżwy! W piątki tafla lodowiska dostępna jest o 18 oraz 19, a w soboty i niedziele w godzinach 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Dla osób nie posiadających swoich łyżew, na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, która udostępnia je w cenie 10 zł za parę. Zachęcamy także do zapoznania się z cennikiem biletów, dostępnym tutaj. Jeśli jazda na łyżwach nie jest Waszą mocną stroną, zachęcamy do korzystania z nowej siłowni, która znajduje się w budynku lodowiska i czynna jest od 10 do 20. Pojedyncze wejście to koszt zaledwie 5 zł.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Tutaj skorzystacie z nowoczesnego basenu sportowego oraz zaznacie odprężenia i relaksu. Na Dolince znajdziecie m.in. leżanki z hydromasażem, bicze wodne, masaże ścienne oraz sztuczne fale. Ponadto za dodatkową opłatą możecie zażyć sesji w trzech saunach: suchej, parowej i biosauny. Dolinka to także dobry wybór na spędzenie wolnego czasu z małymi pociechami, z uwagi na znajdujący się tam wodny plac zabaw. Zapraszamy codziennie od 6 do 22.

Szlifuj formę do Biegu Niepodległości z Team Karaś Elbląg

Jeśli chciałbyś dobrze przygotować się do Elbląskiego Biegu Niepodległości, zachęcamy do wzięcia udziału w darmowych treningach z grupą pasjonatów biegania w terenie. Najbliższe spotkanie w piątek (21.10). Treningi z Team Karaś odbywają się także w poniedziałki i środy, zawsze o godzinie 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, ale także bardziej doświadczeni biegacze. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się nad udziałem w VIII edycji popularnego biegu – tutaj znajdziesz wszelkie informacje, które pomogą Ci w podjęciu decyzji oraz zapisaniu się.

Tor Kalbar

To jedyne takie miejsce w Elblągu, gdzie bezpłatnie możecie pomknąć na rolkach, wrotkach lub hulajnogach, ale także zagrać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Ponadto na terenie obiektu znajdują się dwa syntetyczne korty tenisowe z dodatkowym oświetleniem, które wymagają wcześniejszej rezerwacji i są jedyną płatną formą aktywności. Na tor zapraszamy codziennie między 8 a 20.

Karnet MOSiR

Kupuj bilety szybko, łatwo i przyjemnie, dzięki karnetowi MOSiR. Przy jego pomocy wyposażycie się w wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em, a także opłacicie bilety wstępu na CRW Dolinka, Krytą Pływalnię, Lodowisko Helena i Tor Kalbar. Jak to działa? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.