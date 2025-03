Sportowa duma Elbląga

O sukcesach elbląskich sportowców staramy się na naszych łamach informować regularnie. Dziś, podczas Elbląskiego Dnia Sportu trenerzy i sportowcy z naszego miasta (i nie tylko) odebrali nagrody, wyróżnienia i stypendia.

Rok 2024 był dla elbląskiego sportu udany. O medalach „naszych“ staraliśmy się informować na bieżąco. Przemek Zamojski i Przemek Korsak wystartowali na igrzyskach olimpijskich, Rafał Rocki - na igrzyskach paralimpijskich. Coraz częściej elbląskich sportowców możemy dopingować podczas zawodów międzynarodowych, elblążanie śmiało walczą o miejsca w reprezentacjach Polski.

Dzisiejsza gala była swoistym przeglądem „siły“ elbląskiego sportu. Obok zawodników, którzy w miarę regularnie „goszczą“ na łamach portElu mogliśmy zobaczyć także tych „mniej medialnych“. Na gali mogliśmy zobaczyć m. in. występ karateków z Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate, gdzie trenuje m. in. 11. letni Maksymilian Marchlewicz.

- Zapisałem się na karate, bo chciałem się nauczyć walczyć. I to właśnie walki są w karate najciekawsze. W tym roku chcę dalej podnosić swoje umiejętności i jeździć na turnieje - mówi Maksymilian Marchlewicz.

Ania myśli o mistrzostwach Polski

Na gali spotkaliśmy też Anię Malewicz, tenisistkę stołową z Mlexera. - Pod względem sportowym ubiegły rok to był mój najlepszy sezon. Dzięki zmianie kadry trenerskiej udało mi się zdecydowanie poprawić jakość mojej gry i z powodzeniem rywalizować na arenie ogólnopolskiej. Regularnie startowałam w zawodach ogólnopolskich, co pozwalało mi mierzyć się z przeciwniczkami z innych klubów, innych województw. Dzięki czemu wiedziałam, co należy jeszcze poprawić. Na koniec sezonu 2023/2024 miałam już kwalifikację do rozgrywek ogólnopolskich w mojej kategorii kadetek, więc w nowym sezonie 2024/2025, rozpoczęłam grę bez potrzeby startów w turniejach kwalifikacyjnych. Regularność w zdobywaniu kwalifikacji bardzo mnie cieszy, świadczy o tym, że osiągam pewną stabilność, choć dostrzegam też elementy, nad którymi wciąż trzeba pracować - mówi Anna Malewicz. - Bardzo ciekawym doświadczeniem był start w maju 2024r. w WTT CONTENDER we Władysławowie, gdzie mogłam zmierzyć się z przeciwniczkami z takich krajów, jak Singapur czy Anglia. Z ogromną przyjemnością startowałam też w organizowanym przez mój klub turnieju Mlexer TOP 12, w którym grało wielu zawodników z Elbląga, ale też na przykład z Ostródy, Gdańska, Nowego Dworu Gdańskiego. Rywalizowałam głównie z dorosłymi mężczyznami, a ostatecznie po całym cyklu uplasowałam się na bardzo wysokim według mnie, 9. miejscu. Razem z innymi zawodnikami z klubu grałam też w III. Lidze i regularnie punktowałam. Niezmiernie mnie cieszy również zdobycie w 2024 r. wicemistrzostwa województwa w singlu w kategorii kadetek.

Ania w tym roku jest w VIII klasie szkoły podstawowej, więc musi pogodzić przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z treningami. Przed tenisistką Mistrzostwa Województwa, które odbędą się na początku kwietnia. A potem... Mistrzostwa Polski.

Pilkarze ręczni o I lidze

Silvant Kajak to... przede wszystkim kajaki. O tym co słychać w grupie reprezentacyjnej i „średniej“ na naszych łamach informowaliśmy. Warto jednak zwrócić uwagę na tych, którzy swoją przygodę z kajakarstwem dopiero zaczynają. - Będziemy mieć z nich pociechę. mamy już mistrzów Polski w kajakarstwie. Patrząc na pozostałych, jestem optymistą - mówił Paweł Krause, trener kajaków w Silvancie.

Piłkarze ręczni jedną nogą są już w I lidze. - Był niedosyt w ubiegłym roku z powodu braku awansu. W tym sezonie jesteśmy na najlepszej drodze, że do tej I ligi awansować Zostało nam cztery mecze do końca, potrzebujemy dwóch zwycięstw. Przy dobrym układzie wyników może się okazać, że nawet jedno. - mówi Adam Załuski, kierownik drużyny. - Więc chcemy zapeszać, ale... Liczymy na to, ze zdobędziemy komplet. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Siebie i trenera Mikołaja Kupca nie liczę, bo my już raczej do grania nie wrócimy.

Dla kickboxera Adriana Durrmy ubiegły rok był czasem odbudowy po kontuzji. - Odbudowałem się, ale ograniczenia wynikające z kontuzji były widoczne. W decydujących pojedynkach czegoś brakowało. Największe sukcesy to te z prestiżowych imprez międzynarodowych: srebro Pucharu Świata z Budapesztu, brąz Pucharu Świata z Włoch i dwa brązy Pucharu Europy w Chorwacji. Plany na 2025? Jak zawsze mierze wysoko. Największe imprezy międzynarodowe Puchary Świata i Europy, na koniec roku mistrzostwa świata. Jestem już po dwóch dużych imprezach Puchar Świata i Europy gdzie zdobyłem srebrne medale - mówił Adrian Durma.

Koszykarze wychowują następców

Warto śledzić też koszykarzy. Pierwsza drużyna w 2024 r. z przytupem awansował do II ligi. W tym sezonie podopieczni Arkadiusza Majewskiego zapewnili sobie utrzymanie, mają jeszcze matematyczne szanse na awans do play off. Ekipa z „Nad Jaru“ to także praca u podstaw - z dziećmi. - Akademia to jest dla nas cel nadrzędny. Chcemy w przyszłości oprzeć się na naszych wychowankach. W tej chwili mamy około 200 dzieci w Akademii, „zabezpieczamy“ kolejne roczniki od najmłodszych lat, tak aby nie było „dziury“ w jakimś roczniku. Oprócz koszykówki dbamy też o ich rozwój ogólnosportowy - mówi Aleksander Klonowski, prezes KS Basketball Elbląg.

fot. Anna Dembińska

Elbląski sport to również sport osób z niepełnosprawnościami. Wizytówką Elbląga ś judocy z Integracyjnego Klubu Sportowego Atak - od lat w światowej czołówce. - Ubiegły rok bardzo udany. Rozpoczęliśmy od turnieju w Turcji, potem bardzo silnie obsadzony turniej w Holandii. Po raz pierwszy w historii Europejska Unia Judo zorganizowała mistrzostwa Europy dla judoków z niepełnosprawnościami. przywieźliśmy srebro i dwa brązy - mówił Michał Dąbrowski, trener judo w IKS Atak. - W tym roku Mistrzostwa Polski. W maju w Elblągu odbędzie się Puchar Polski. I później w Szwecji odbędą się Mistrzostwa Europy osób z zespołem Downa, na którym będziemy bronić tytułu. To tak w wielkim skrócie. Cały czas przychodzą do nas nowe osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zapraszamy na treningi, bo przydałaby się nam młodzież. Nasi zawodnicy mają już swoje lata.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (27 marca) radni podejmą decyzję dotyczącą przeznaczenia dodatkowego miliona złotych na promocję Elbląga przez kluby sportowe. - Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską te środki finansowe trafią do klubów sportowych w ramach zawartych umów dotyczących usług promocyjnych – poinformował Michał Missan, prezydent Elbląga na briefingu prasowym przed dzisiejszą galą.

