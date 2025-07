Sportowa promocja. Kto i ile dostał z miejskiej kasy

Ratusz podzielił pieniądze z miejskiego konkursu na promowanie Elblaga poprzez sport. Średnia kwota "przypadająca" na jednego zawodnika oscyluje od 15 zł w przypadku Elbląskiego Klubu Orienteringu „Gryf” po 23 250 zł na jedną piłkarkę ręczną Startu. Przeliczyliśmy, ile pieniędzy "przypada" na jednego obserwującego profile poszczególnych klubów w mediach społecznościowych.

29 elbląskich klubów sportowych otrzymało wsparcie z miejskiego konkursu na promowanie Elbląga przez sport. Z kwoty 1,8 mln zł najwięcej otrzymały: Olimpia 495 tys. zł, Start – 465 tys. zł, Silvant – 210 tys.zł. Kto jeszcze i ile otrzymał z miejskiej kasy?

Przypomnijmy, ratusz ogłosił konkurs na promocję Elbląga poprzez sport. Kwota do podziału to 1,85 mln zł. W ten sposób władze miasta chcą finansowo pomóc elbląskim klubom sportowym.

„Celem głównym zadania konkursowego musi być promocja Miasta Elbląg poprzez udział i organizację wydarzeń sportowych oraz prowadzenie szkolenia sportowego w 2025 r. Promocja Miasta ukierunkowana musi być na przekazanie jak największej liczbie odbiorców informacji o wsparciu udzielonym przez miasto Elbląg” - możemy przeczytać w ogłoszeniu konkursowym. Zadanie ma być realizowane od 1 sierpnia do końca roku.

Kluby wnioski złożyły, urzędnicy pieniądze podzielili. Jak? Zestawienie publikujemy na końcu tekstu. Tylko jedna organizacja „Okami” (wnioskowała o 7,4 tys. zł) nie otrzymała wsparcia, ponieważ jej wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Pozostałe 29 mniejszą lub większą kwotę otrzymały. Warto zwrócić uwagę na to, jak kwota wsparcia ma się do liczby zawodników i do liczby obserwowanych w mediach społecznościowych. W tym ostatnim przypadku uwzględnialiśmy kwotę do dwóch miejsc po przecinku.