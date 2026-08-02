Sportowe emocje przez cały tydzień

Na uczestników Wakacji z MOSiR-em czeka kolejna porcja bezpłatnych wydarzeń. W najbliższych dniach będzie można zagrać w koszykówkę, sprawdzić się podczas zajęć survivalowych, potańczyć pod gołym niebem, a tydzień zakończyć turniejem siatkówki plażowej. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie propozycję dla siebie.

Streetball dla dzieci (poniedziałek, 3 sierpnia, 17:00, hala SP nr 11)

Na początek tygodnia zapraszamy najmłodszych miłośników koszykówki na turniej 3x3 organizowany wspólnie z klubem Energa Basketball Elbląg. W rywalizacji można wziąć udział w dwóch kategoriach wiekowych 10-12 lat oraz 13-15 lat. Liczyć się będą przede wszystkim dobra zabawa i sportowe emocje. Zapisy prowadzone będą na miejscu, w biurze zawodów. Aby wziąć udział w turnieju, każdy zawodnik musi posiadać podpisane oświadczenie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Survival z żołnierzami (wtorek, 4 sierpnia, 17:00, Bażantarnia)

Bażantarnia ponownie stanie się miejscem aktywnej przygody. Pod okiem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej uczestnicy poznają podstawy survivalu i sprawdzą się w zadaniach terenowych. To doskonała okazja, aby zdobyć nowe umiejętności, spędzić czas na świeżym powietrzu i przekonać się, na czym polega współpraca w zespole. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Nocny streetball (środa, 5 sierpnia, 21:00, Orlik przy SP nr 11)

Wieczorna odsłona turnieju 3x3 skierowana jest do młodzieży i dorosłych od 14. roku życia. Mecze rozgrywane będą po zmroku, co z pewnością doda rywalizacji wyjątkowego klimatu. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz Google, a limit wynosi 20 drużyn. Warto nie zwlekać z zapisami i zebrać swój zespół. Uczestnicy poniżej 18. roku życia muszą posiadać wypełnioną zgodę opiekuna.

Zumba w plenerze (czwartek, 6 sierpnia, 17:00, Plac Jagiellończyka)

Popularne zajęcia z programu „Aktywuj się z MOSiR-em” przeniosą się na świeże powietrze. W rytmie energetycznej muzyki uczestnicy będą mogli zadbać o kondycję i dobrze się bawić podczas wspólnego treningu. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani doświadczenie – wystarczy wygodny strój i pozytywne nastawienie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić letnie popołudnie.

Turniej w „plażówkę” (niedziela, 9 sierpnia, 10:00, Park Wodny Dolinka)

Na zakończenie tygodnia zapraszamy na drugi wakacyjny turniej siatkówki plażowej. Tym razem drużyny powalczą o Puchar Dyrektora MOSiR. Zgłoszenia będą prowadzone za pośrednictwem formularza Google, a w rywalizacji wystąpi maksymalnie 16 zespołów. Turniej odbędzie się na boiskach przy Parku Wodnym Dolinka.

Pamiętajcie, że Wakacje z MOSiR-em to nie tylko wydarzenia. Przez całe lato zapraszamy również do korzystania z Parku Wodnego Dolinka oraz Toru Kalbar – miejsc, które każdego dnia oferują doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji.