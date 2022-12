Sportowe liczby elbląskiej młodzieży

Truso, Orzeł i Silvant Kajak - tak wygląda elbląska czołówka klubów sportowych, które najlepiej punktują w Systemie Sportu Młodzieżowego. Kolejne kluby do podium tracą sporo.

Instytut Sportu w Warszawie opublikował tegoroczne zestawienie punktów zdobytych przez młodych sportowców w Systemie Sportu Młodzieżowego. Obejmuje ono ponad 68 tys. sportowców z 983 gmin w Polsce. Na naszych łamach informowaliśmy już, że spośród klubów z Elbląga największą liczbę punktów zdobyli zawodnicy Truso Elbląg - 217,98 pkt. Na kolejnych miejscach podium znalazł się Orzeł - 168,51 pkt i Silvant Kajak - 147, 5 pkt. To jedyne elbląskie kluby, które przekroczyły granicę 100 zdobytych punktów. W województwie warmińsko-mazurskim „nasi“ uplasowali się odpowiednio na czwartym, piątym i ósmym miejscu. I są to też jedyne kluby, które znajdują się w pierwszej dziesiątce w naszym województwie. W Polsce? Odpowiednio miejsca: 118, 180 i 215. Do tych liczb należy jednak podchodzić na zasadzie ciekawostki: dużo zależy tutaj od miasta, wielkości klubu, dyscypliny.

Przyjrzeliśmy się wybranym osiągnięciom. W 2022 roku ujęto 20 klubów z Elbląga, które łącznie zdobyły 801,27 pkt, co daje miastu 31. miejsce w kraju i 2. (za Olsztynem) w województwie. Dla porównania: dotację z Urzędu Miejskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach otrzymały w tym roku 33 kluby. W ubiegłym roku - elbląskie kluby wywalczyły 731,49 pkt, co dało miejsce 36. w kraju, dwa lata wcześniej - 693,69 pkt i 35. miejsce w Polsce. Popatrzmy na pierwszą elbląską trójkę.

Truso

Sportowcy Truso zdobywali punkty w 10 dyscyplinach (lekka atletyka, judo kobiet i mężczyzn, koszykówka 3x3 kobiet, koszykówka kobiet, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn oraz triathlon). W ubiegłym roku sportowcy z ulicy Kościuszki uplasowali się na trzecim miejscu w mieście z dorobkiem 117,59 pkt. w siedmiu dyscyplinach (w porównaniu z 2022 r. brakuje koszykówki 3x3 kobiet oraz siatkówki mężczyzn i piłki ręcznej mężczyzn).. Prawie dwukrotny wzrost liczby zdobytych punktów wynika przede wszystkim z większej liczby zawodów rangi mistrzowskiej, w której „Trusiacy“ zostali sklasyfikowani. Rok 2022 - 24; rok 2021 - 17. Biorąc pod uwagę jeszcze rok 2020 (i 19 zawodów) - jest to skokowy wzrost, trzeba jednak pamiętać, że w poprzednich dwóch latach sezon sportowy był okrojony ze względu na pandemię koronawirusa.

Kto zdobył najwięcej punktów? Jeżeli weźmiemy pod uwagę wiek, to juniorzy młodsi (90,49 pkt) i młodzicy (85,49 pkt). W tych kategoriach wiekowych „Trusiacy“ zostawiają miejską konkurencję daleko w tyle. Można też domniemywać, że dobrze poprowadzeni młodzi zawodnicy będą punktować w kolejnych latach i po przejściu do wyższych kategorii wiekowych. Jak to wygląda w przypadku dyscyplin? Juniorki młodsze w koszykówce kobiet rozbiły bank - zdobywając 27,24 pkt na mistrzostwach Polski i 24,36 na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Wśród młodzików zwyciężyli piłkarze ręczni: na Ogólnopolskiej Olimpiadzie młodzieży wywalczyli 20 punktów, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików dały 15 oczek. Ciekawostką jest 12 punktów piłkarek ręcznych - tyle punktów dziewczyny zdobyły na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Warto też dostrzec judoków: Gracjan Szleja i Omar Alwaqedi na mistrzostwach Polski młodzieżowców wywalczyli 30 oczek.

Orzeł

Orzeł Elbląg na drugim miejscu w Elblągu w systemie SSM

Drugi na elbląskim podium ma najlepszych w mieście juniorów, którzy zdobyli 45 punktów, na ogólną sumę 168,51 punktów wywalczonych przez sportowców tego klubu. Rzut oka w przeszłość: w ubiegłym roku Orzeł był najlepszym klubem w Systemie Sportu Młodzieżowego w Elblągu z dorobkiem 228,66 pkt. Z czego wynika spadek? Różnica wynosi - 60,15 pkt, niemal tyle ile spadek dorobku punktowego młodzieżowców. O ile w 2021 roku w tej kategorii wiekowej elblążanie zdobyli w short tracku 126 punktów - w tym „tylko“ 66. Młodzieżowcy Orła na torze krótkim najczęściej plasowali się w pierwszej dziesiątce mistrzostw Polski, niestety bez pierwszych trzech miejsc.

W przypadku short tracku warto zwrócić uwagę, że Orzeł jest drugim w Polsce klubem (jeżeli chodzi o punkty w SSM), jeżeli chodzi o dorobek najmłodszej grupy - młodzików. Poza zasięgiem jest białostocka Juvenia szkoląca dobrze i stosunkowo dużą liczbę zawodników. W konkurencjach indywidualnych elblążanie na mistrzostwach Polski z sukcesem walczyli o miejsce w pierwszej dziesiątce, w sztafetach zdobywali medale. Warto też przypomnieć o Jędrzeju Borowieckim, który zdemolował rywali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - elblążanin triumfował na czterech dystansach i w wieloboju co przełożyło się na 45 punktów w kategorii juniora.

W Orle punkty zdobywali zawodnicy w short tracku i w pięcioboju nowoczesnym, gdzie 7,5 punktu zdobyli sportowcy w kategorii młodzi i junior młodszy.

Silvant Kajak

Trzeci na podium Silvant Kajak w tym roku zdobył 147,5 pkt. W porównaniu z ubiegłym rokiem (123,63 pkt) zanotował wzrost, ale to nie przełożyło się na wyższe miejsce w lokalnej rywalizacji. Warto jednak dodać, że Silvant Kajak jest najbardziej punktodajnym klubem w Elblągu jeżeli chodzi o młodzieżowców. Najstarsi zawodnicy z ul. Radomskiej zdobyli 80 punktów. Elbląska czwórka na 500 metrów wywalczyła brązowy medal, Przemek Rojek w jedynce na 1000 metrów zdobył złoto, a mówimy tylko o medalach w najstarszej kategorii wiekowej.

Patrząc na ostatnie wyniki można domniemywać, że juniorzy młodsi i juniorzy w przyszłych latach również będą punktować. Silvant Kajak jest szóstym klubem (na 63 sklasyfikowane) w Polsce w kajakarstwie klasycznym jeżeli chodzi o zdobywanie punktów w sporcie młodzieżowym.

Przetasowania na dalszych pozycjach

Na dalszych miejscach w elbląskiej klasyfikacji doszło w ciągu roku do dużych przetasowań. Czwarty w ubiegłym roku LUKS Meyer (podnoszenie ciężarów), który zdobył 46 punktów, w 2022 r. miał 12 "oczek" i spadł na 12. miejsce. Przyczyna? W tym roku punktował tylko Tomasz Talewicz, który 12 punktów wywalczył na Mistrzostwach Polski Juniorów. W ubiegłym roku Dominik Rajkowski miał brąz na mistrzostwach Polski młodzieżowców, Tomasz Talewicz był drugi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w juniorach młodszych. Dwa punkty dołożył Daniel Piwowarczyk w młodzikach.

Z kolei czwarta w tym roku UKP „Jedynka“ wywalczyła 49 punktów, z czego 40 "oczek" pływacy wywalczyli na Mistrzostwach Polski U17/U18 (juniorzy) i 9 na Mistrzostwach Polski U14 (juniorzy młodsi). W 2021 pływacy z Jedynki byli sklasyfikowani „dopiero“ na 14. pozycji.

W Elblągu funkcjonuje kilka klubów, zdobywających po kilkadziesiąt punktów w klasyfikacji SSM, w których w ostatnich dwóch latach występują duże różnice w rok do roku. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w klubach poza pierwszą trójką miejskiej klasyfikacji nie ma punktujących zawodników w kategorii młodzieżowca. W dziesięciu klubach nie ma punktujących juniorów, w 7 - juniorów młodszych i młodzików. Tylko w Truso, Orle, i Silvancie punktują zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. W dziewięciu klubach punktują zawodnicy tylko z jednej kategorii wiekowej.

System Sportu Młodzieżowego obejmuje wyniki na najważniejszych zawodach sportowych w kategorii wiekowej młodzieżowca, juniora, juniora młodszego i młodzika.