Sportowy kwiecień z MOSiR-em

Imprezowy kalendarz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu wypełnia się coraz to nowymi wydarzeniami. W tym miesiącu zapraszamy na szachy, zawody pływackie, maraton aqua fitnessu i zumby w wodzie czy wycieczkę rowerową. Rusza także nasza amatorska liga piłki nożnej.

Finał WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3

6 kwietnia, w środę, o godz. 17:00, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej rozpocznie się finałowy, 10. turniej amatorskich rozgrywek. Na parkiecie wystąpi 9 zespołów, które od października poprzedniego roku rywalizują o medale i puchary, a także nagrody rzeczowe. W trakcie finału odbędzie się także konkurs rzutów. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.

Wodny tor przeszkód w CRW Dolinka

Tory przeszkód znów odwiedzą nasze miasto. Dwa zupełnie nowe tory znajdą się na basenie sportowym i rekreacyjnym. Zapraszamy 8-10 kwietnia, czyli piątek, sobota, niedziela, w godzinach 6-22. Jest to super zabawa dla dzieci i dorosłych. Wstęp w cenie zwykłego biletu.

Biegi na orientację

Polecamy wzięcie udziału w kolejnych Biegach na orientację. Jest to prosta zabawa, polegająca na odnajdywaniu ukrytych punktów w terenie za pomocą mapy. Można ich szukać spacerując lub biegając i to indywidualnie, z psem czy z rodziną. Początek imprezy 9 kwietnia, w sobotę, o 10:00. Startujemy przy wiacie Irenka w Bażantarni. Wstęp wolny.

Puchar Polski w szachach

9-10 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbędzie się PGNiG Termika Puchar Polski w szachach. Ponad 300 zawodników powalczy w turnieju, który wpisuje się w cykl czterech takich imprez. Pula nagród w całym cyklu wyniesie 300.000 zł. W sobotę rozpoczęcie pojedynków o 9:00, w niedzielę o 10:00. Wstęp wolny.

Wycieczka rowerowa

Po udanych Rowerowych wagarach pora na Miejską Wycieczkę Rowerową. Grupa wybierze się odkryć piękny Pióropusznikowy Jar na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jedziemy w niedzielę, 10 kwietnia, o 10:00, z pętli przy ul. Ogólnej. Trasa 54 km, szczegóły tutaj. Wstęp wolny, dla każdego będzie „słodkie wsparcie”.

XIV Elbląska Wiosna Pływacka

14 kwietnia (czwartek) o godz. 8:00, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozpocznie się kolejna pływacka impreza. Wystartują w niej zawodnicy i zawodniczki reprezentujący wiele klubów sportowych, w tym także przyjezdnych.

Maraton Aqua fitness i zumby w wodzie

W czasie Dnia Kobiet trenowaliśmy wspólnie w hali sportowej. 21 kwietnia, w czwartek, w godz. 19:30 – 21:30, spotykamy się w CRW Dolinka, aby ćwiczyć w wodzie. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia pokazowe z Aqua fitnessu i energicznej Zumby w basenie rekreacyjnym. Wstęp na zajęcia będzie w cenie zwykłych wejściówek na Aqua Fitness. Można wykorzystać karnety.

Wiosenna Dolinka

Elbląg posiada dużo terenów zielonych, w tym piękne parki. Od niedawna możemy cieszyć się funkcjonalnym i bogatym w atrakcje Parkiem Dolinka. W tym parku 23 kwietnia, w sobotę odbędzie się impreza, podczas której elblążanie będą mogli skorzystać z wielu sportowych i festynowych atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wstęp wolny.

Ultra Wysoczyzna

24 kwietnia biegacze zmierzą się z pięknymi, leśnymi trasami poprowadzonymi przez urokliwe tereny Bażantarni i Wysoczyzny Elbląskiej. Rywalizacja odbędzie się na czterech dystansach, które mają sympatyczne nazwy. Będzie można pobiec na 80 km (Ryk jelenia), 52 km (Wycie wilka), 25 km (Kwik dzika), 12 km (Pisk lisa). Zapisz się tutaj.

Futbolowa rywalizacja

Od 4 kwietnia rusza runda wiosenna rozgrywek Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów HYDROBUD. W grze jest 9 zespołów, które powalczą o medale i puchary. Spotkania rozgrywane są w poniedziałki, wtorki i środy, a pierwsze rozpoczynają się o godz. 18:00. Ekipy można dopingować na Orlikach przy ul. Piłsudskiego i Mickiewicza. Szczegóły rozgrywek dostępne są na stronie. Wstęp wolny.

Tor wrotkarski Kalbar otwarty

Rozpoczął się letni sezon na Torze wrotkarskim Kalbar. 333 metry toru są dostępne dla rolkarzy, wrotkarzy, dzieci na rowerkach biegowych i hulajnogach. W centrum obiektu znajdują się boiska do koszykówki i siatkówki oraz boisko do piłki nożnej i ręcznej. To bezpłatne atrakcje, dostępne codziennie 8-20. Oprócz tego można wynająć dwa korty tenisowe. Szczegóły rezerwacji dostępne są tutaj.

Aktywuj się z MOSiR-em

W programie „Aktywuj się z MOSiR-em” znajduje się mnóstwo ciekawych propozycji. W sali fitness w Lodowisku Helena, we wtorki i czwartki o 19:30 jest Zumba, w środę o 18:30 Turbo spalanie, a Joga o 19:30. Aqua Fitness rozpoczyna się w CRW Dolinka we wtorki i czwartki o 20:00, w Krytej Pływalni w środy i piątki także o 20:00. Zapraszamy w soboty na Krytą Pływalnię, gdzie o 11:00 i 12:00 trwa Aerobik w wodzie dla seniorów.