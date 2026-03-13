Sportowy weekend z portE.pl

W nadchodzący weekend elbląscy kibice nie będą się nudzić. W naszym mieście rywalizować będzie Olimpia, Concordia, Start oraz Basketball. Piłkarki ręczne Truso będą gospodarzem 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych. Na lodowisku "Helena" odbędzie się międzynarodowy turniej w hokeja dziewcząt i chłopców do lat 13.

1/16 mistrzostw Polski

Juniorki Energi MKS Truso Elbląg będą gospodarzem 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych. Pierwszy mecz nasza drużyna rozegra w piątek o godz. 18 z UKS Vambresia Wąbrzeżno. Dzień później rywalem Elblążanek będzie MKS Kusy Szczecin, a w niedzielę UKS Banino. Te mecze rozpoczną się o godz. 12. Turniej zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, wstęp wolny.

W niedzielę Truso rywalizować będzie w rozgrywkach I-ligowych. O godz. 19 podopieczne Marty Czapli podejmą KS Pyrki Poznań.

Turniej hokeja

W dniach 14-15 marca na lodowisku „Helena” odbędzie się międzynarodowy turniej w hokeja dziewcząt i chłopców do lat 13, który organizuje UKS Wikingowie. W imprezie weźmie udział sześć drużyn, w tym jedna z Francji, co nadaje wydarzeniu międzynarodowy charakter. Na tafli zobaczymy zarówno chłopców, jak i dziewczynki w kategorii U-13. Sobotnie mecze odbędą się w godzinach 9-18, niedzielne w godz. 9-15. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Mecze piłkarzy

W sobotę o godz. 14 na stadionie przy ul. Skrzydlatej Olimpia podejmie GKS Wikielec. Faworytem w tym meczu wydaje się być elbląska drużyna, która ma dziesięć punktów więcej od rywala. Ilość miejsc dla kibiców jest ograniczona, a bilety cenie 20 zł normalny i 10 zł ulgowy będzie można nabyć bezpośrednio przed spotkaniem.

W weekend rywalizować będą także zespoły IV-ligowe. Na boisku przy Krakusa czeka nas starcie Concordii ze Stomilem Olsztyn. Pomarańczowo-czarni są obecnie liderem rozgrywek, Olsztynianie mają zaledwie dwa punkty mniej, jednak rozegrali do tej pory jedno spotkanie więcej. Początek sobotniego meczu o godz. 14, wstęp wolny.

Dzień później na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 16 rezerwy Olimpia zmierzą się z Mazurem Ełk. Zespoły dzieli trzynaście punktów. Mazur ma ich 19, żółto-biało-niebiescy natomiast 6. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Zawody pływackie

W dniach 14–15 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się trzecia edycja zawodów pływackich Dolinka Swim Challenge skierowanych do amatorów. Rywalizacja została podzielona na dwa dni. W sobotę (14 marca) na słupkach startowych staną dorośli, niedziela natomiast będzie należeć do dzieci i młodzieży. Więcej informacji na ten temat tu.

Silvant w Olsztynie

Szczypiornistów Silvantu czeka ciężki mecz, bo w sobotę zmierzą się na wyjeździe z wiceliderem I-ligowych rozgrywek Warmią Olsztyn. Gospodarz rywalizacji wygrał w tym sezonie aż siedemnaście na dwadzieścia meczów i ma na swoim koncie 52 punkty. Elblążanie z dorobkiem 21 oczek zajmują obecnie dziesiąte miejsce w tabeli. Liczymy na dobry występ naszej drużyny, a i być może sprawienie niespodzianki. Sobotni mecz w Olsztynie rozpocznie się o godz. 17

Start z Galiczanką

Piłkarki ręczne Startu w sobotę zmierzą się z Galiczanką Lwów. Póki co lepiej w walce o utrzymanie w Orlen Superlidze Kobiet radzi sobie ukraiński zespół, który umocnił się na 7. miejscu, Start natomiast niespodziewanie przegrał w ostatnim meczu z Kaliszem. Drużyna Magdaleny Stanulewicz chce wrócić na zwycięską ścieżkę, zgarnąć trzy punkty i oddalić się od miejsca barażowego. Początek meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl lub w kasie hali bezpośrednio przed meczem.

Koszykarze z Tarnovią

W 28. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball Elbląg podejmą w hali przy ul. Kościuszki Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne. Rywal spisuje się w bieżącym sezonie bardzo dobrze i z dorobkiem 47 punktów zajmuje 2. miejsce w tabeli. Drużyna Arkadiusza Majewskiego ma osiem punktów mniej, bardzo chciałaby się zrehabilitować za grudniową porażkę z Tarnovią 66:99 i przedłużyć swoje szansę na grę w play-offach. Mecz rozpocznie się o godz. 18, wstęp dla kibiców jest darmowy.

Grają siatkarze

W niedzielę w hali przy al. Grunwaldzkiej Barkom Każany Lwów podejmie Ślepsk Malow Suwałki. Zespoły dzielą zaledwie trzy punkty, Ślepsk ma ich 26, Barkom natomiast 23. Mecz rozpocznie się o godz. 20. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl.

W sobotę o godz. 10 siatkarze III-ligowego Ataku zmierzą się na wyjeździe z KPS Gietrzwałd. Faworytem w tym meczu jest elbląska drużyna, która jest liderem rozgrywek.

258. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 258. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.