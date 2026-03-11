PRL na torach, a Elbląg jednym z przystanków

Za miesiąc w podróż po Polsce wyruszy pociąg nazwany "Niespiesznym". Na trasie weekendowych kursów historycznych składów jest też Elbląg.

"Nieśpieszny" będzie kursować w weekendy, a rozkład jazdy przewiduje ok. 40 połączeń. Podróżni zobaczą kultowe lokomotywy „Czesio”, „Siódemki”, „Epoka” czy serię „Świnka”. Wiadomo też, że "Nieśpieszny" pojawi się w każdym województwie. PKP Intercity zaprezentowała mapę kursów i jednym z przystanków ma być Elbląg. Pierwszy kurs "Nieśpiesznego" zaplanowano na 17 kwietnia. Sprzedaż biletów ma ruszyć w drugiej połowie marca i wówczas mamy też poznać szczegóły tras i rozkład. Wiadomo, że będzie możliwy przewóz rowerów.

Mapa kursów zaprezentowana przez PKP. Jednym z przystanków jest Elbląg, fot. arch. PKP Intercity

- Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Remtrak w zakładach w Idzikowicach i Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży. Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów: unikatowa lokomotywa elektryczna EP05-23 „Czesio”, kultowe „Siódemki” (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywy serii EP08 „Świnka” oraz EP09 „Epoka” – czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Ma być też wagon barowy WARS z menu inspirowanym dawnymi podróżami.

- Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy – informuje PKP.

Ceny biletów poznamy w drugiej połowie marca, gdy rozpocznie się sprzedaż w kasach biletowych oraz online.