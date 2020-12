Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższą sobotę aż trzy elbląskie kluby zawalczą na własnym terenie o kolejne ligowe punkty. W samo południe na boisko wybiegną piłkarze Olimpii, trzy godziny później siatkarki Truso, a o godz. 16 swoje starcie rozpoczną szczypiorniści KPR.

Olimpia z Garbarnią

W 17. kolejce zespół Jacka Trzeciaka zmierzy się z Garbarnią Kraków i chyba po raz pierwszy w tym sezonie przystąpi do meczu w roli faworyta. Elblążanie radzą sobie w bieżących rozgrywkach coraz lepiej, w ostatnich czterech meczach wywalczyli dziesięć punktów i wydostali się ze strefy spadkowej. Dwie pozycje nad 'kreską' znajduje się najbliższy rywal Olimpii. Piłkarze Garbarni do tej pory wygrali tylko trzy razy, sześciokrotnie schodzili z boiska pokonani i pięć razy podzielili się punktami. Elblążanie mają dwa punkty więcej i dla obu zespołów będzie to bardzo istotny mecz. Która z drużyn okaże się w skuteczniejsza i bardziej zdeterminowana, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 12.

Truso z Energetykiem II

Rezerwy Energetyka Poznań będą dziewiątym przeciwnikiem Energi MKS Truso w sezonie 2020/2021. W poprzedniej serii gier zespół Wojciecha Samulewskiego, z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem, zmuszony był pauzować i pojedynek z Gedanią Gdańsk przełożono na styczeń. W sobotę elblążanki zmierzą się z wymagającym przeciwnikiem, jednak mają nadzieję pokazać się z dobrej strony. Poznanianki w bieżących rozgrywkach radzą sobie dobrze, w ośmiu meczach wywalczyły szesnaście punktów i zajmują czwarte miejsce w II-ligowej tabeli. Elblążanki rozegrały tyle samo spotkań, jednak zdołały zdobyć zaledwie trzy oczka. Liczymy, że zawodniczki Truso zawalczą z rywalkami, a i być może sprawią niespodziankę. Początek meczu w hali przy ul. Browarnej o godz. 15.

KPR z Nielbą

W 10. kolejce I ligi mężczyzn szczypiorniści KPR podejmą Nielbę Wągrowiec. Zespoły dzieli zaledwie jeden punkt, jednak to Nielba będzie faworytem w tym spotkaniu. Zespół z Wągrowca aspiruje do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i w Elblągu postawi twarde warunki. Piłkarze MKS są na fali, wygrali cztery ostatnie mecze, a w tym sezonie przegrali jedynie dwa spotkania. Dobrym bilansem mogą pochwalić się też szczypiorniści Grzegorza Czapli, którzy w miniony weekend pokonali Sokoła i wrócili na zwycięską ścieżkę. Czy uda im się przedłużyć dobrą passę, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki, bez udziału publiczności, start o godz. 16.