Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend Start będzie miał kolejną okazję by przerwać fatalną passę. Podobnie serie porażek spróbują zakończyć siatkarki Truso. Z kolei piłkarze nożni Olimpii i Concordii sprawdzą swoją formę w meczach kontrolnych.

Start z Piotrcovią

Szczypiornistki EKS zagrają drugi mecz z rzędu we własnej hali. W środowy wieczór elblążanki podejmowały mistrzynie Polski, z którymi zagrały niezłe spotkanie, jednak zakończone ich przegraną. Tym samym zespół Andrzeja Niewrzawy poniósł dziewiątą porażkę z rzędu i okupuje przedostatnie miejsce w superligowej tabeli. W 12. kolejce elblążanki zmierzą się z ekipą z Piotrkowa Trybunalskiego, która w bieżącym sezonie radzi sobie zaskakująco dobrze. Podopieczne Krzysztofa Przybylskiego pokonały w tym sezonie m.in. MKS Lublin, Młyny Stoisław Koszalin, a także Zagłębie, dając znać że chcą zawalczyć o strefę medalową. Piotrkowianki mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie i z osiemnastoma punktami na koncie zajmują czwarte miejsce w tabeli. Start ma jedenaście oczek mniej i bardzo liczy, że w sobotę zmniejszy dystans do rywalek. Początek meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 13:45. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.

Truso z toruniankami

Przed młodymi siatkarkami Energi MKS Truso mecz 17. kolejki II ligi. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego dobrze sobie radzą w rozgrywkach w kategoriach juniorek, czy kadetek, natomiast z bardziej doświadczonymi rywalkami mają spore problemy. W ostatnim starciu w Policach zagrały całkiem dobre spotkanie, jednak wróciły be punktów. Serie porażek postarają się przerwać w sobotę, kiedy to podejmą AZS UMK Toruń. Torunianki także w sezonie 2020/2021 są raczej dostarczycielem punktów i znajdują się jedynie pozycję wyżej od elblążanek. Co prawda zespoły dzieli aż jedenaście punktów, jednak trudno wskazać który z nich ma większe szanse na wygraną w sobotę. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Browarnej, początek o godz. 14. Transmisję ze spotkania najprawdopodobniej będzie można śledzić na Facebooku Energi MKS Truso.

Sparingi piłkarzy

W nadchodzący weekend aż trzy nasze drużyny zagrają mecze kontrolne w Elblągu. Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze II-ligowej Olimpii, którzy przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli 12 stycznia. W sobotę podopieczni Jacka Trzeciaka rozegrają swój pierwszy mecz kontrolny, a ich przeciwnikiem będzie III-ligowa Radunia Stężyca. Start o godz. 12. Zaraz po zakończeniu sparingu pierwszej drużyny Olimpii, na boisko wybiegną piłkarze Concordii. Pomarańczowo-czarni do treningów wrócili na początku roku i w końcu rozegrają swój pierwszy sparing. Pierwotnie ich przeciwnikiem miał być GKS Przodkowo, jednak ze względu na problemy organizacyjne trzecioligowca, rywalem Concordii będzie Pomezania Malbork, grająca w pomorskiej okręgówce. Z kolei o godz. 16 drugi mecz kontrolny zagrają młodzi piłkarze Olimpii. Kilka dni temu rezerwy zmierzyły się z A-klasowym zespołem z Gronowa Elbląskiego, który pokonały 3:0. W sobotę czeka ich pojedynek z zespołem rywalizującym w tej samej lidze co oni Błękitnymi Orneta. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na stadionie przy ul. Skrzydlatej.