Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze Olimpii. Wyjazd do Lublina czeka szczypiornistki Startu. Do Łodzi pojadą siatkarki MKS Truso, natomiast do Krakowa zawodnicy IKS Atak. Obie juniorskie drużyny zawalczą w ćwierćfinałach mistrzostw Polski.

Olimpia z Wigrami Aż siedemnaście punktów mniej ma elbląska Olimpia od swojego kolejnego rywala. Żółto-biało-niebiescy zgromadzili do tej pory dziewiętnaście oczek, a Wigry aż trzydzieści sześć. Obie ekipy rozpoczęły rundę wiosenną od zwycięstwa, elblążanie pokonali na własnym boisku KKS 1925 Kalisz, a piłkarze z Suwałk wygrali wyjazdowe starcie ze Zniczem Pruszków. W pierwszej rundzie w bezpośredniej potyczce wygrały Wigry 2:1. Czy podopiecznym Jacka Trzeciaka uda się zrewanżować i odnieść drugie zwycięstwo w 2021 roku, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 14. Ostatni sparing rezerw Młodych piłkarzy Olimpii czeka dziesiąty mecz kontrolny przed wznowieniem IV-ligowych rozgrywek. Do tej poty podopieczni Karola Przybyły wygrali sześć sparingów, a w trzech ponieśli porażki. Ostatnim przeciwnikiem żółto-biało-niebieskich będzie drużyna Mady Ostaszewo. Mecz zostanie rozegrany w sobotę na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 16. Start w Lublinie W 18. kolejce PGNiG Superligi kobiet EKS Start Elbląg zagra na wyjeździe z MKS Perła Lublin. Mistrzynie Polski mają dwadzieścia punktów więcej od elblążanek i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Start ma trzynaście oczek i plasuje się na przedostatnim miejscu, mając pięć punktów więcej od ostatniego Chorzowa i jeden mniej od JKS Eurobud Jarosław. W dwóch pierwszych rundach lepsze okazały się lublinianki, wygrywając ze Startem 30:29 i 25:22. W sobotnie popołudnie podopieczne Andrzeja Niewrzawy spróbują urwać mistrzyniom Polski chociażby punkt na ich parkiecie. Początek meczu o godz. 16. Truso jedzie do Łodzi, Atak do Krakowa Juniorki Energi MKS Truso oraz juniorzy IKS Atak w niedzielę rozpoczną rywalizację w ćwierćfinałach mistrzostw Polski. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego udadzą się do Łodzi, natomiast zespół Piotra Kowala wybierze się do Krakowa. Truso rywalizację rozpocznie 7 marca od pojedynków z SAS Sejny oraz UKS SP 13-tka Zielona Góra. Z kolei siatkarzy z Ataku, także w niedzielę, czekają pojedynki z AZS Nysa oraz Sparta AGH Kraków.

red.