Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend kolejny mecz o utrzymanie w II lidze zagrają piłkarze Olimpii. Z kolei szczypiornistki Startu zawalczą o szóstą lokatę na koniec sezonu. Obie drużyny zagrają na boiskach przeciwników. W Elblągu rywalizować będzie natomiast Concordia oraz rezerwy żółto-biało-niebieskich.

Start w Jarosławiu

Piątkowa potyczka będzie dla szczypiornistek Startu ostatnią w sezonie 2020/2021 i to bardzo istotną, bowiem jej stawką jest zajęcie szóstego miejsca na koniec rozgrywek. Zespół Andrzeja Niewrzawy uda się do Jarosławia, gdzie zagra z miejscowym JKS Eurobud, który również walczy o szóstą pozycję. Zespoły dzielą dwa punkty, gospodyniom do pozostaniu na obecnej pozycji wystarczy zaledwie punkt, elblążanki muszą natomiast wygrać w regulaminowym czasie. W tym sezonie dwukrotnie lepsze były podopieczne Andrzeja Niewrzawy, jarosławianki raz cieszyły się z wygranej. Jakim rezultatem zakończy się czwarta potyczka, dowiemy się w piątkowy wieczór. Początek meczu w Jarosławiu o godz. 18.

Concordia z Huraganem

Pomarańczowo-czarni w sobotę zagrają w Elblągu z Huraganem. W pierwszej rundzie Concordia wygrała w Morągu 3:0 i bardzo by chciała podobny rezultat osiągnąć w Elblągu. Nasi piłkarze nie mogą sobie pozwolić na porażkę, bo ta zbliżyłaby ich do spadku do IV ligi. Ewentualne zwycięstwo nie zapewni im bezpiecznej pozycji, jednak przed nimi jeszcze trzy spotkania. Huragan nie ma już szansy na utrzymanie, jednak zapewne będzie się chciał pokazać z jak najlepszej strony. Sobotni mecz rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Agrykola o godz. 15.

Olimpia w Krakowie

Do zakończenia II-ligowych rozgrywek pozostały elbląskim piłkarzom do rozegrania zaledwie trzy mecze. Wszystkie są bardzo istotne, bowiem drużyna nadal znajduje się w strefie spadkowej. Podopieczni Jacka Trzeciaka poprawili sobie nieco nastroje, bo w miniony weekend wygrali z dużo wyżej notowaną Skrą Częstochowa. W sobotę (28 maja) Olimpia zmierzy się z Garbarnią, która również znajduje się w górnej części tabeli. Krakowianie do tej pory zgromadzili 50 punktów i zajmują ósmą pozycję, elblążanie mają 33 oczka i są na przedostatnim miejscu. W zależności od rozstrzygnięć innych meczów, potencjalne zwycięstwo elblążan mogłoby im dać awans o kilka pozycji. Spotkanie w Krakowie rozpocznie się o godz. 17.

Rezerwy z Korszami

Przed młodymi piłkarzami Olimpii mecz 30. kolejki, w którym zagrają z MKS Korsze. Rywal zgromadził do tej pory 45 punktów i zajmuje siódme miejsce w IV-ligowej tabeli. Elblążanie mają siedem oczek mniej i są cztery pozycje niżej. W październiku minionego roku mecz zakończył się zwycięstwem MKS 3:0. Żółto-biało-niebiescy chcieliby się zrewanżować, jednak nie będzie to łatwe. Liczymy jednak na dobry mecz młodych piłkarzy Olimpii i komplet punktów. Początek niedzielnego spotkania na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 14.