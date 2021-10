Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend elbląscy kibice na brak sportowych emocji nie będą mogli narzekać, bowiem w Elblągu zagrają szczypiornistki Startu, szczypiorniści KPR, piłkarze Olimpii oraz juniorki Truso.

Druga potyczka siatkarek

Przed Energą MKS Truso Elbląg druga kolejka ligi wojewódzkiej juniorek. W swoim pierwszym starciu elblążanki przegrały z MUKS Mikro Ełk i mają nadzieję na pierwszą wygraną w sezonie. Mecz z MKS Kris-Bus Zryw Volley Iława rozegrany zostanie w hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu przy ul. Browarnej 1 o godz.10:30. Wstęp wolny.

Olimpia o piąte zwycięstwo u siebie

Piłkarze Olimpii w sobotę rozegrają mecz 14. kolejki II-ligowych rozgrywek, w którym podejmą Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Elblążanie podejdą do tego spotkania w niezłych nastrojach, bo w ostatnich trzech spotkaniach wywalczyli aż siedem punktów. Z kolei piłkarze Pogoni dwukrotnie zremisowali i raz przegrali, w związku z czym zainkasowali zaledwie dwa oczka. Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji wydaje się być Olimpia, która do tej pory zgromadziła 22 punkty, przy 15 rywali. Zespoły dzieli aż dziewięć pozycji w tabeli. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy Agrykola o godz. 15.

KPR z nadzieją na przełamanie

W sobotnie popołudnie naprzeciwko siebie staną zespoły, które w sezonie 2021/2022 nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa. Szczypiornistom KPR w czterech meczach udało się wywalczyć zaledwie jeden punkt, natomiast zawodnikom SKF KPR Sparta Oborniki ani jednego. Obu drużynom bardzo zależy na odbiciu się od ligowego dna. My jednak liczymy, że to podopieczni Damiana Malandy zgarną komplet punktów i rozpoczną marsz w górę I-ligowej tabeli. Mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Mecze IV-ligowców

W sobotę o godz. 15 w Dobrym Mieście Concordia rozpocznie pojedynek z tamtejszą drużyną DKS. Elbląski zespół ma od rywala dziewięć punktów więcej i nie może sobie pozwolić na przegraną, by dystans do lidera się nie powiększył. Obecnie wynosi on pięć punktów. Także w sobotę o godz. 15 swój pojedynek rozpoczną piłkarze Zatoki Braniewo, którzy podejmą sąsiada z IV-ligowej tabeli Błękitnych Orneta. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii swój pojedynek zagrają w niedzielę w Iłowie z miejscową Polonią. Gospodarz rywalizacji ma zaledwie jeden punkt mniej od żółto-biało-niebieskich i szykuje się zacięta rywalizacja. Mecz w Iłowie rozpocznie się o godz. 14.

Start z Perłą

Po zwycięstwie w ostatniej kolejce nad Koroną, piłkarki ręczne Startu mają ochotę na kolejną wygraną, jednak wiedzą że czeka je bardzo ciężki pojedynek. Do Elbląga przyjedzie wielokrotny mistrz Polski i aktualny wicelider PGNiG Superligi kobiet. Szczypiornistki MKS FunFloor Perła Lublin zagrały do tej pory pięć meczów ligowych i zgromadziły dwanaście punktów. Elblążanki, po sześciu spotkaniach, mają na swoi koncie osiem punktów. Pierwotnie gospodarzem potyczki miał być Lublin, jednak na jego prośbę mecz zostanie rozegrany w Elblągu. Początek niedzielnego starcia w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 17.

Mlexer chce kontynuować zwycięską passę

Tenisiści stołowi Mlexera Elbląg nie zaznali jeszcze smaku porażki. W niedzielę czeka ich jednak bardzo trudne zadanie. Do Elbląga przyjeżdża druga drużyna Morlin Ostroda - jeden z kandydatów do awansu. Przypomnijmy, że pierwsza drużyna Morlin gra w Superlidze. Mlexer zapowiada, że tanio punktów nie odda. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 17 w Hali Sportowo - Widowiskowej (wejście od osiedla). Wcześniej, bo o godzinie 11 grające w III lidze rezerwy Mlexera podejmą czwartą Drużyne Dekorglassu Działdowo. Ten mecz odbędzie się również w Hali Sportowo - Widowiskowej (wejście od osiedla).