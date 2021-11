Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu zagra pierwsza drużyna Olimpii orz Concordia. Baraże o Centralną Ligę Juniorów rozegrają młodzi piłkarze Olimpii, którzy podejmą ŁKS Łódź. Wyjazdowa potyczka czeka szczypiornistów KPR, tenisistów stołowych Mlexera oraz podopiecznych Karola Przybyły.

Olimpia z KKS 1925 Kalisz

W sobotę piłkarze Olimpii awansem rozegrają mecz rundy rewanżowej, w którym podejmą KKS 1925 Kalisz. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 2:2 i zespoły podzieliły się punktami. Tym razem elblążanie chcą wywalczyć pełną pulę i zrewanżować się za porażkę w ostatniej kolejce z rezerwami Śląska. Żółto-biało-niebiescy mają pięć punktów więcej od kaliszan, wygrali do tej pory siedem meczów, pięć zremisowali i tyle samo razy przegrali. Z kolei piłkarze KKS zwyciężyli sześć razy, ośmiokrotnie schodzili z boiska pokonani i trzykrotnie podzielili się punktami. Jakim rezultatem zakończy się drugi mecz tych drużyn, dowiem się w sobotnie popołudnie. Mecz na stadionie przy Agrykola rozpocznie się o godz. 13.

Mecze IV-ligowców

Także o godzinie 13 swoje pojedynki rozpoczną zespoły IV-ligowe. Concordia podejmie na stadionie przy ul. Krakusa Zatokę Braniewo. Zdecydowanym faworytem w tym starciu będą elblążanie, którzy chcą utrzymać fotel lidera i kilkupunktowy dystans do drugiej drużyny w tabeli. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii udadzą się do Mrągowa, gdzie także o 13 zmierzą się z tamtejszą Mrągowią. Gospodarz rywalizacji znajduje się cztery pozycje wyżej od żółto-biało-niebieskich i ma sześć punktów więcej. Liczymy, że w sobotnie popołudnie obie elbląskie drużyny zgarną komplet punktów.

KPR w Kwidzynie

Przed szczypiornistami KPR mecz 8. kolejki I-ligowych rozgrywek, w którym zmierzą się w Kwidzynie z pierwszą drużyną Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Elblążanie rozegrali do tej pory siedem meczów i zgromadzili siedem punktów, rywale natomiast rywalizowali sześciokrotnie i wywalczyli sześć oczek. Trudno wskazać faworyta tego spotkania, mamy nadzieję, że to zawodnicy KPR odniosą zwycięstwo i wrócą do Elbląga z trzema punktami. Sobotni mecz w Kwidzynie rozpocznie się o godz. 15.

Finał sezonu Olimpijskiej młodzieży

Juniorzy młodsi Olimpii Elbląg w niedzielę rozpoczną baraże o Centralną Ligę Juniorów U - 17. Rywalem drużyny prowadzonej przez Władysława Obrębskiego będzie zwycięzca rozgrywek w województwie łódzkim - ŁKS Łódź. Do ligi centralnej awansuje zwycięzca dwumeczu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę na boisku przy ul. Skrzydlatej. Pierwszy gwizdek o godzinie 12.30. Rewanż w środę w Łodzi.

Ciężki pojedynek przed Mlexerem

Po dobrym początku sezonu tenisiści stołowi Mlexera zanotowali kryzys i wypadli poza pierwszą szóstkę. W niedzielę czeka ich ciężki mecz wyjazdowy z KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Rywal zajmuje piąte miejsce w tabeli, w czterech meczach wywalczył sześć punktów. Początek spotkania o godzinie 16.