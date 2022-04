Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend po raz ostatni w tym sezonie przed własną publicznością o ligowe punkty zawalczą szczypiornistki Startu. W Elblągu zagrają także piłkarze Concordii oraz rezerwy Olimpii.

Rezerwy z Jeziorakiem

Trudny mecz na własnym boisku czeka rezerwy Olimpii Elbląg. Podopieczni Karola Przybyły zmierza się z Jeziorakiem Iława. Goście walczą z Granicą Kętrzyn o trzecie miejsce w tabeli. Olimpijczyków stać na urwanie punktów, a te są im potrzebne, aby zachować dystans od strefy spadkowej. Początek sobotniego spotkania na boisku przy ul. Skrzydlatej o godzinie 15.

KPR zagra w Płocku

Szczypiorniści KPR wygrali trzy ostatnie spotkania, bardzo by chcieli pójść za ciosem i wygrać kolejne. W sobotę podopieczni Damiana Malandy zagrają w Płocku z drugą drużyną Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zespoły dzieli pięć punktów, płocczanie mają ich 28, elblążanie natomiast 23. W pierwszej rundzie przyjezdni wygrali w Elblągu 26:24. Zawodnicy KPR chcą się zrewanżować i zmniejszyć dystans do rywala. Początek meczu w Płocku o godz. 15.



Concordia z Polonią

Polonia Lidzbark Warmiński jest jedną z dwóch drużyn, które w tym sezonie potrafiły wygrać z Concordią Elbląg. U siebie Polonia nie przegrywa, na wyjazdach jest już ligowym średniakiem. Z kolei Concordia na własnym boisku zanotowała w tym sezonie dotychczas tylko jeden remis. Pozostałe dziewięć spotkań zakończyło się zwycięstwem pomarańczowo - czarnych. Drużyna Krzysztofa Machińskiego będzie chciała zrobić kolejny krok w kierunku III ligi i zainkasować kolejne trzy oczka. Mecz rozegrany zostanie w sobotę na stadionie przy ul. Krakusa, początek o godz. 16.

Start z Piotrcovią

Piłkarki ręczne Startu w sobotę rozegrają ostatni w tym sezonie mecz przed własną publicznością. Podopieczne Marcina Pilcha zmierzą się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, czyli z zespołem z którym potrafią wygrywać. W poprzednich rundach elblążanki dwukrotnie pokonały piotrkowianki bardzo by chciały dokonać tego po raz kolejny. Zawodniczki EKS nadal mają szansę na zajęcie szóstego miejsca na koniec rozgrywek, a sobotnia wygrana znacznie by ich do tego przybliżyła. Początek meczu w hali przy ul. Grunwaldzkiej o godz. 18.



Koszykarki o finał

Koszykarki Truso Elbląg majówkę spędzą w Żyrardowie, na turnieju półfinałowym mistrzostw Polski do lat 15. W walce o półfinał elblążanki zmierzą się MKS Grójec, Trójką Żyrardów i MKS Polkowice. Awans do turnieju finałowego wywalczą dwie najlepsze drużyny. Początek turnieju 1 maja.

Olimpia z Pogonią

II liga piłki nożne zbliża się do finału. Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery kolejki. W niedzielę Olimpia Elbląg zmierzy się w Grodzisku Mazowieckim z drużyną zajmującą aktualnie miejsce w strefie spadkowej - miejscową Pogonią. Gospodarz w dwóch ostatnich kolejkach uzbierali cztery punkty i nie zamierzają złożyć broni w trudnej walce o utrzymanie. Olimpijczycy po środowym zwycięstwie nad Zniczem Puławy chcieliby pójść za ciosem i podtrzymać szansę na awans do strefy barażowej. Początek meczu o godzinie 17.