Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą piłkarze Concordii. W naszym mieście odbędą się także zawody w short tracku.

Zawody w short tracku

W piątek (4 listopada) o godzinie 15.30 na lodowisku Helena rywalizacją najmłodszych zawodników rozpoczną się Ogólnokrajowe Zawody Rankingowe w short tracku. Przypomnijmy że w ubiegłym tygodniu na analogicznych zawodach w Giżycku z bardzo dobrej strony pokazali się łyżwiarze Orła Elbląg: Martyna Górka i Tymon Hryniewicz, którzy w kategorii wiekowej Junior C zdobyli osiem medali. Zawody w Elblągu potrwają do niedzieli. W piątek od 15:30 odbędą się starty kategorii junior E i D, w sobotę od godziny 10 starty kategorii E i D; od godziny 14:30 starty kategorii Junior C i Open, natomiast w niedzielę od godziny 10 starty kategorii Junior C i Open.

Olimpia w Polkowicach

Przed żółto-biało-niebieskimi trzeci z rzędu ligowy mecz na wyjeździe. W dwóch wcześniejszych spotkaniach elblążanie zainkasowali sześć oczek i w kolejnym również liczą na trzy punkty.

W sobotę elblążanie zagrają w Polkowicach z tamtejszym Górnikiem. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że trenerem Górnika Polkowice jest były szkoleniowiec Olimpii Tomasz Grzegorczyk. Obecnie zespoły dzieli siedem punktów, Olimpia ma ich 28, Górnik natomiast 21. Mamy nadzieję, że naszej drużynie uda się jeszcze zwiększyć dystans do przeciwnika. Początek meczu w Polkowicach o godz. 13.

Rezerwy w Barczewie

Młodzi piłkarze Olimpii w niedzielę zagrają w Barczewie z miejscową Pisą. Zdecydowanym faworytem w tym starciu będzie zespół gości, który radzi sobie od rywala zdecydowanie lepiej. Pisa w 13. meczach wygrała zaledwie jedno spotkanie, poniosła aż dziesięć porażek i dwukrotnie zremisowała. Żółto-biało-niebiescy mają aż o czternaście punktów więcej i są siedem pozycji wyżej w ligowej tabeli. Sobotni mecz w Barczewie rozpocznie się o godz. 13.

Concordia z Pilicą

W 15. kolejce III-ligowych rozgrywek piłkarze nożni Concordii podejmą zespół z Białobrzegów. Pilica do tej pory wygrała cztery razy, zremisowała pięciokrotnie i poniosła tyle samo porażek, gromadząc w sumie siedemnaście punktów. Z kolei pomarańczowo-czarni nadal zamykają tabelę, mając na swoim koncie zaledwie siedem punktów. Sobotnia wygrana bardzo podbudowałaby morale elblążan i liczymy, że uda im się zdobyć upragnione trzy oczka. Początek spotkania na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 14.

Koszykarze wkraczają do gry

W Elblągu po kilkuletniej przerwie reaktywowała się seniorska drużyna koszykówki, którą utworzyli byli zawodnicy Truso Elbląg i koszykarze z ligową przeszłością. Pierwszy mecz drużyna pod nazwą Basketball Elbląg zagra już w niedzielę w Gdańsku z ekipą Szkoła Gortata Politechnika Gdańska, choć początkowo miał się on odbyć w naszym mieście. Na prośbę elbląskiego zespołu, który ma problem z halą, Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki zamienił gospodarza.

Dodajmy, że trenerem Basketball Elbląg jest Arkadiusz Majewski, a my życzymy całej ekipie powodzenia i zachęcamy do kibicowania, gdy problem z miejscem rozgrywania meczów w Elblągu się wyjaśni. Kolejny mecz domowy jest zaplanowany na 20 listopada, a rywalem będzie AZS UWM Olsztyn.