Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o pierwsze punkty w 2023 roku powalczą piłkarki ręczne Startu oraz zawodnicy Basketballu. W Elblągu odbywa się także Judo Camp.

Judo Camp

Od piątku do niedzieli w hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się Judo Camp, gdzie swoje umiejętności doskonalić będą zawodnicy z całej Polski. Gościem specjalnym imprezy jest dwukrotny mistrz olimpijski Waldemar Legień. Swój udział potwierdziło 500 judoków z całej Polski. W programie campu przygotowano sesje treningowe dla zawodników od 13. do 21. roku życia oraz konsultacje dla trenerów. Treningi będą trwały od piątku do niedzieli od godz. 8.30 do 20. Trybuny hali będą bezpłatnie udostępnione dla kibiców.

Start z beniaminkiem

Piłkarki ręczne Startu bardzo by chciały wrócić na zwycięską ścieżkę i mają ku temu bardzo dobrą okazję, bowiem ich najbliższym przeciwnikiem jest beniaminek rozgrywek, który w tym sezonie nie odniósł jeszcze ani jednego zwycięstwa. Chorzowski Ruch póki co jest dostarczycielem punktów, jednak w swoim ostatnim meczu przez większość czasu dorównywał kroku mocnej drużynie z Kobierzyc. Chorzowianki przyjadą do Elbląga z nadzieją na przełamanie, jednak liczymy, że to Start wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 18, tym razem w hali przy ul. Kościuszki.

Basketball o kolejne zwycięstwo

Elbląscy koszykarze w 2023 rok chcą wejść z przytupem, odnosząc siódme zwycięstwo w III-ligowych rozgrywkach. W niedzielę zawodnicy Basketball zmierzą się z wiceliderem rozgrywek Szkołą Gortata Politechnika Gdańska. Pojedynek ten rozpocznie rundę rewanżową i warto przypomnieć, że w listopadzie minionego roku elblążanie pokonali gdańszczan 78:56. Jakim rezultatem zakończy się drugi pojedynek tych drużyn, dowiemy się w niedzielne popołudnie. Mecz zostanie rozegrany w SP nr 11 przy ul. Korczaka, start o godz. 12. Wstęp wolny.