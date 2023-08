Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend sezon ligowy rozpoczną rezerwy Olimpii oraz Concordia. Pierwsze gry sparingowe czekają piłkarki ręczne Startu, a żółto-biało-niebiescy postarają się o pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach.

Start w Nowej Karczmie

W dniach 4-5 sierpnia szczypiornistki Startu wezmą udział w turnieju w Nowej Karczmie, w którym rywalizować będą z Młynami Stoisław Koszalin oraz beniaminkiem PGNiG Superligi kobiet SWWS Energa Szczypiorno Kalisz. Po znakiem zapytania stoi występ zespołu z Grodna. Dla elbląskiej drużyny będą to pierwsze mecze kontrolne przed zbliżającymi się rozgrywkami.

Olimpia z imienniczką z Grudziądza

W 3. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Olimpię Grudziądz. W bieżącym sezonie elblążanie nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa i mają zaledwie jeden punkt. Ich najbliższy rywal wygrał dwa mecze i ma na swoim koncie sześć oczek. Czy zespół Przemysława Gomułki odniesie pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023/2024, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek pojedynku na stadionie przy Agrykola o godz. 18.



Concordia w Legionowie

Także w sobotę o godz. 18 swój mecz rozpocznie Concordia Elbląg. Na inaugurację III-ligowych rozgrywek podopieczni Łukasza Nadolnego zmierzą się na wyjeździe z Legionovią Legionowo. - Myślę, że jesteśmy w miarę dobrze przygotowani do sezonu. Może nie jest to tak, jak sobie w 100 procentach zaplanowałem. Jeszcze trochę potrzebujemy czasu, aby zgrać do końca zespół, aby to jakoś solidnie wyglądało. Jestem pełen optymizmu, że wszystko będzie szło dobrym torem - mówił trener Concordii. Trzymamy kciuki by start rozgrywek był pomyślny dla pomarańczowo-czarnych.

Rezerwy z Polonią

Na inaugurację IV-ligowych rozgrywek młodzi piłkarze Olimpii zmierzą się w Elblągu z Polonią Lidzbark Warmiński. Polonia jest uważana za jednego z faworytów IV ligi. Z kolei zespół Karola Przybyły zasilili nowi piłkarze z Akademii Olimpii. Elblążan czeka więc trudne zadanie na inaugurację rozgrywek. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (6 sierpnia) na stadionie przy ul. Skrzydlatej, początek o godz. 18.