Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend czeka nas mecz towarzyski reprezentacji Polski z Argentyną w piłce ręcznej. W Elblągu Olimpia zmierzy się z liderem II-ligowych rozgrywek, a w Bażantarni odbędą się zawody nordic walking.

Olimpia z Kaliszem

W piątkowy wieczór (13 października) żółto-biało-niebiescy podejmą KKS 1925 Kalisz. Drużyna przyjezdna jest obecnie liderem II-ligowych rozgrywek, jednak ma zaledwie cztery punkty więcej od Olimpii. Zapowiada się ciekawy pojedynek, w którym trudno wskazać faworyta. My oczywiście liczymy na komplet punktów elblążan i zmniejszenie dystansu do lidera. Początek meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 18. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport.

Zawody w nordic walking

Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije” zaprasza do Bażantarni na II Regionalne Zawody Nordic Walking Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy wystartują na dystansie 5 i 10 km, odpowiednio o godz. 10:30 i 11:30. Dekorację zwycięzców zaplanowano na godz. 14. Zapisy oraz szczegółowe informacje wraz z mapą znajdują się stronie.

Concordia w Skierniewicach

Po słabszej serii, piłkarze Concordii w końcu zwyciężyli i wydostali się ze strefy spadkowej. Kolejnym rywalem pomarańczowo-czarnych będzie Unia Skierniewice, która radzi sobie nieco lepiej od elblążan w tegorocznych rozgrywkach. Concordia zgromadziła do tej pory jedenaście punktów, Unia piętnaście. Jakim wynikiem zakończy się starcie tych dwóch drużyn, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu w Skierniewicach o godz. 15.

Rezerwy w Gołdapi

Młodzi piłkarze Olimpii w sobotę zagrają na wyjeździe z Romitą Gołdap. Dystans pomiędzy tymi zespołami wynosi zaledwie trzy punkty, Olimpia ma na swoim koncie dwadzieścia dwa oczka, rywal dziewiętnaście. W przypadku zwycięstwa żółto-biało-niebieskich być może ponownie uda im się zasiąść na fotelu lidera IV-ligowych rozgrywek, za co trzymamy kciuki. Mecz w Gołdapi rozpocznie się o godz. 15.

Biało-czerwone z Argentyną

Polskie kadrowiczki w piłce ręcznej, w ramach przygotowań do mistrzostw świata, w sobotę zagrają mecz towarzyski z Argentynkami. Obie reprezentacje rywalizowały już ze sobą w miniony czwartek, wtedy górą były Biało-Czerwone i nic nie wskazuje na to by w drugim starciu mogło być inaczej. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 20:45. Są jeszcze do nabycia wejściówki na to wydarzenie. Transmisję będzie można śledzić na TVP Sport.