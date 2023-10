Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą piłkarze obu drużyn Olimpii oraz zawodniczki Startu. W Bażantarni odbędzie się charytatywny bieg dla pani Ani, a na wyjeździe III-ligowe rozgrywki zainauguruje Basketball Elbląg.

Charytatywny bieg dla Ani

W sobotę (28 października) wolontariusze II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, organizują charytatywny festyn rodzinny dla ich nauczycielki Ani. Impreza odbędzie się w Bażantarni na polanie obok wiaty Margitka, początek o godz. 10. Więcej w tym artykule.

Concordia w Łomży

W sobotę pomarańczowo-czarni zmierzą się na wyjeździe z ŁKS 1926 Łomża. Dla elblążan będzie to doskonała okazja by wywalczyć komplet punktów, bowiem łomżanie także nie spisują się w bieżącym sezonie zbyt dobrze. Oba zespoły zdobyły do tej pory po jedenaście punktów, mają taki sam bilans zwycięstw, remisów oraz porażek i są tuż nad strefą spadkową. Mamy nadzieję, że po sobotnim starciu to piłkarze Concordii oddalą się od rywala i awansują w ligowej tabeli. Początek meczu w Łomży o godz. 13.

Olimpia ze spadkowiczem

W 15. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą Sandencję Nowy Sącz. W poprzednim sezonie goście grali na zapleczu ekstraklasy, a w bieżącej kampanii radzą sobie słabo i okupują dolne rejony tabeli. Sandencja w czternastu meczach zdobyła zaledwie dwanaście punktów i zajmuje szesnastą pozycje. Elblążanie zgromadzili osiem oczek więcej i są siedem miejsc wyżej. Faworytem w tym meczu będzie zatem Olimpia, która chce wrócić na zwycięską ścieżkę. Początek sobotniego meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 14.

Start z Koszalinem

Przed szczypiornistkami Startu kolejny przysłowiowy mecz o sześć punktów. Przeciwnikiem EKS będzie drużyna Młynów Stoisław Koszalin, która, po sześciu rozegranych meczach, ma na swoim koncie zaledwie jedno zwycięstwo. Elblążanki rozegrały jedno spotkanie więcej, jednak wygrały dwukrotnie. Zespoły dzielą cztery punkty, zatem nawet gdy koszalinianki wygrają, to nie przeskoczą naszej drużyny w ligowej tabeli. Mamy jednak nadzieję, że punkty zostaną w Elblągu. Początek sobotniego meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Rezerwy ze Stomilem

W niedzielne popołudnie druga drużyna żółto-biało-niebieskich podejmie rezerwy Stomilu. Zdecydowanym faworytem w tym starciu jest Olimpia, która znajduje się aż jedenaście pozycji wyżej niż olsztynianie. Rezerwy Stomilu mają na swoim koncie zaledwie siedem punktów, elblążanie natomiast osiemnaście więcej. Wydaje się, że pojedynek tych drużyn będzie jedynie formalnością i kolejne trzy oczka zostaną w Elblągu. Początek niedzielnego meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 13, wstęp wolny.

Basketball w Olsztynie

Koszykarze Basketball w końcu zagrają pierwszy mecz sezonu 2023/2024. Rywale Basketballu już zainaugurowali rozgrywki, pierwsza kolejka została rozegrana w niedzielę 22 października. Mecz elblążan z Rosiem Pisz został jednak przełożony na 11 lutego przyszłego roku. Zespół Arkadiusza Majewskiego ligę rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Trójeczką Olsztyn. Rywal Basketball wysoko wygrał swoje premierowe spotkanie, jednak liczymy że w niedzielę skuteczniejsi będą elblążanie. Mecz rozpocznie się o godz. 16.

Mlexer w Elblągu i w Olsztynie

Po do dobrej inauguracji rozgrywek III ligi tenisiści stołowi Mlexera postarają się zwiększyć swój dorobek punktowy. Old Boys Mlexer w sobotę (28 października) zmierzą się w Olsztynie z rezerwami miejscowego AZS UWM. Młodzieżowy Mlexer dzień później w Hali Sportowo - Widowiskowej podejmie LZS Lubawę. Początek niedzielnego meczu o godzinie 11. Wstęp wolny. Wejście od osiedla.